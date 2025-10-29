Напук на руските удари: Киев обяви, че пуска парното. Зеленски каза същото за цяла Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 29 октомври, т.е. днес, официално започва отоплителният сезон в Киев и се пуска парното. Това съобщи в канала си в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко. Става въпрос за домакинствата – за болници, детски градини и училища, парното беше пуснато още на 3 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски също каза пред журналисти, че парното за домакинствата в цяла Украйна ще бъде пуснато днес, 29 октомври. Всичко това става, макар особено през последните 30-40 дни Руската федерация да нанесе редица въздушни удари срещу газова и енергийна инфраструктура в Украйна.

В Украйна отдавна вече има много съвети и видеопредавания какво да се прави при прекъсване на тока и парното. Едно от доста скорошните се появи в УНИАН – Игор Молодан, инструктор по оцеляване, коментира, че най-опасният ден посред зима без ток, парно и газ, е петият. Приблизително тогава изтича срокът на годност на доста храни, изтощават се батерии, обичайно за толкова време домакинствата имат запаси от вода. Молодан препоръчва на украинците да се снабдят със спални чували, да изолират прозорците и вратите с вестници или още по-добре, с фолио, да покрият прозорците с одеяла, да спят в помещения без прозорци. Добра работа върши и палатка за къмпинг, а слагането на килими по стените допълнително ги изолира. Универсален помощник е самоварът.

Гаранция - не Франция, а Русия

"Разширението на НАТО не спира и за секунда" - поредното познато кремълско послание, изречено от руския външен министър Сергей Лавров на Минската конференция по сигурността за региона на Евразия. Лавров го гарнира със жалейка как на съветските ръководители било казвано, че нямало да има разширение на изток на Алианса, извън "евроатлантическата сфера". Писмен документ за такова нещо никога не е имало. Лавров заговори и, че Русия била готова да работи по документ за "гаранции", че няма да напада НАТО – Още: Наистина ли САЩ обещават на Русия НАТО да не се разширява на Изток: Спомени от Харвард

Sergey Lavrov has claimed that Russia is “ready to document” guarantees that it will not attack NATO countries. He simultaneously blamed the West for preparing a “new great European war” and criticized NATO’s expansion as ongoing and relentless.



More clueless bla bla. pic.twitter.com/hRfETWLNGa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025

Гост на конференцията беше и външният министър на Унгария Петер Сиярто, който обясни, че отишъл, защото глобалната сигурност била в толова лошо състояние, че трябвало да дойде. Кой е виновен за влошаването обаче Сиярто не коментира:

Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó arrives in Minsk and speaks in Russian



“Of course, I’ll be heavily criticized for attending, but the state of global security is so bad that I have to be here today,” he said at the so-called Eurasian Security Conference.



Makes sense.… pic.twitter.com/IltdBsOSb8 — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Паралелно с приказките на Лавров за НАТО обаче, руското външно разузнаване (СВР) пак блесна с гръмко обявление без никакви сериозни данни за потвърждение – че Франция подготвяла военен контингент от 2000 души, които да прати в Украйна. Въпросните войници били членове на Френския чуждестранен легион. А бившият руски военен министър и настоящ главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу обяви, че западни служби се стремели да извършат саботажни операции срещу критични обекти в Русия.

Русия се мъчи да плаши Европа с "Орешници", "Буревестници" и какви ли не чудеса. По съвет на ръководителя на СВР Сергей Наришкин, Кремъл тръгна по тази линия, след като провокациите с дронове не стреснаха особено Стария континент що се отнася до помощта му за Украйна. Второто изстрелване на "Орешник" обаче беше неуспешно – това написа в канала си в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна. Коваленко отчита, че Кремъл се въздържа да заплашва директно НАТО и че думите на Лавров за някакви гаранции за сигурност за ненападение на Алианса са част от руската информационна игра. "Тръмп най-добре противодейства с ядрената подводница", казва още украинският военен – Още: Ядрената ни подводница е до бреговете на Русия: Тръмп заплаши Путин след теста на "Буревестник"

Външният ни министър (Андрий Сибиха) ми каза, че Нидерландия официално е обявила следното – няколко държави се готвят да отворят първия офис на специалния трибунал, който ще бъде създаден да съди Владимир Путин. Това каза Володимир Зеленски на среща с нидерландска делегация. Войната ще свърши и ние искаме справедлив трибунал за престъпленията, извършени в нея, добави той.

Zelensky made a statement about the creation of a special tribunal for Russia. pic.twitter.com/ijh7ZD3yvA — WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Според известното руско издание The Insider, създадено от Роман Доброхотов, с което си сътрудничи и Христо Грозев, от началото на пълномащабната война в Украйна Русия е загубила миним 17 свои самолета и хеликоптера, защото сама ги е свалила. Последно, на 27 октомври руски изтребител свали с ракета руски хеликоптер Ка-52 – това беше дискутирано и в руски военни канали в Телеграм от типа на Fighterbomber. Свалени са най-малко 12 самолета и 5 хеликоптера:

Иначе военната активност в Украйна бързо отчете сериозен спад на дневна база, което е доста характерно през последните месеци, макар че като цяло нивото си остава сериозно. Съгласно информацията на украинския генщаб, на 28 октомври е имало 148 бойни сблъсъка, което е със 70 по-малко спрямо 27 октомври. Руснаците са хвърлили 113 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 73 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4518 изстреляни снаряда, като това е с около 500 повече на дневна база. Руската армия е използвала 4679 FPV дрона, което е с около 1200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровск е центърът на сухопътните боеве в Украйна – 45 отбити руски пехотни атаки там. Още 23 са извършени в съседното от юг Олександриевско направление. От север, от Торецк към Константиновка е имало 18 руски пехотни атаки, а 13 са извършени в Лиманското направление, още 10 – в съседното от юг Славянско направление, като за последните две направления руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" говори как имало руски успехи, без много-много подробности. Впечатление прави, че в северната част на Харковска област, при Вовчанск, е имало само 5 руски пехотни атаки, което не се е случвало от няколко седмици насам – обикновено за 24 часа руснаците провеждаха задължително двуцифрено число пехотни атаки. Вероятно спадът на активността се дължи на наводнението заради ударения от Украйна Белгородски язовир:

The dam breach in Belgorod region has led to Russian equipment becoming submerged along the Shebekino and Vovchansk axes. Reports indicate major disruptions to logistics and multiple positions flooded. https://t.co/tMsdnreU5h pic.twitter.com/G5rz5LomkB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025

⚡ Aftermath of the dam breach in Russia’s Belgorod region — Russian equipment submerged underwater



Russian troops are complaining about severe logistical problems near Shebekino and the Volchansk direction — movement has become impossible, vehicles are stuck in the mud, and… https://t.co/NnFRWNTHbV pic.twitter.com/3JSKpKYJKr — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер" констатира, че Константиновка вече не е истински град – заради постоянните руски удари с FPV дронове, ракетни системи за залпов огън и авиобомби. Дружковка също тръгва по този път, а в Краматорск скоро това положение ще стане реалност, предупреждава той. И добавя, че няма никакви добри новини от Покровск и Мирноград, както и че при атаките с бронирана техника руснаците са поумнели, използват за прикритие електронни системи за заглушаване и дронове-прехващачи.

In Donetsk region, drone pilots from the Phoenix Separate Regiment of Unmanned Systems repelled another Russian assault. Twelve armored vehicles were destroyed, including four tanks, two IFVs, and an MT-LB. Around 40 Russian soldiers from a sabotage group were eliminated. pic.twitter.com/FfFa3DDVbW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) отчита, че руснаците са влезли в Мирноград, но това най-вероятно няма да доведе до бърз колапс на украинската защита на агломерацията с Покровск. Дори руското военно министерство, което обяви напредък, отчита, че има украински контраатаки, специално при Гришно, което е в близост до града. Говорителят на Източното командване на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) капитан Григорий Шаповал категорично заяви, че руската армия няма пълен контрол никъде в Покровск, но и че руснаците имат огромно превъзходство що се отнася до FPV дроновете, съотношението от 10:1. Под "контрол" се разбира установяване на такива позиции в даден сектор, че врагът да не може да го използва, за да създаде условия за свои успешни операции (ВИДЕО, 18+). Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов също пише в Телеграм, че има невероятна концентрация на дронове и все повече руснаците ползват дронове-прехващачи срещу украинските дронове, както и че от руска страна се хвърля много бронирана техника за операции в агломерацията Покровск – Мирноград. Все по-силно в различни канали в Телеграм се коментира и как Владимир Путин е наредил Покровск да бъде превзет до средата на ноември. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" коментира, че е рано да се говори за руска победа в Мирноград, но казва, че ситуацията за украинската армия там се влошава, а за Покровск – че в Украйна вече се готвят за загубата на това населено място. И този канал, и "Рибар" говорят оптимистично от руска гледна точка за бойните действия северно от Гуляйполе, в Запорожка област.

Още: Кремъл кокетничи с Тръмп, за да го удържа. Рояци от дронове над Покровск, наводнение за руснаците към Вовчанск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Германски журналисти, представители на изданието Welt, бяха ранени на фронта в Украйна, докато отразяваха работата на украинска ПВО мобилна група. Руски дрон "Ланцет" е поразил едно от превозните средства на групата – убит е украински войник, а друг е ранен. Репортерът на Welt Ибрахим Набер, операторът Виктор и продуцентът Иван също са били ранени, без опасност за живота:

Russian forces attacked journalists from the German outlet Welt with a drone while they were filming the work of an air defense unit.



The cameraman and producer were wounded. As a result of the attack, a Ukrainian soldier was killed, and another sustained a severe leg injury… pic.twitter.com/Rjlf7pnqjX — WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2025

В Брянска област, където според сутрешната и според вечерната сводка на руското военно министерство е имало най-много свалени дронове, близо 50, е атакуван руски военен обект – това е украинската версия. Има обаче видеокадри от поразен цивилен автомобил, приличащ на УАЗ, в района на Погар. Растат оплакванията на живеещи в Брянска област, която е гранична с Украйна, че няма начин да се води спокоен живот:

A Ukrainian strike drone hits a military facility in th Bryansk region. pic.twitter.com/JHm2ahSif0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025

Извън новините за ударени нови обекти на руската петролна промишленост, както и за първа изглежда успешна украинска атака срещу руско газохранилище, вече е ясно, че в Симферопол е поразен резервоар-цистерна с горивно-смазочни материали. Потвърждение има от местните власти, а в Телеграм вече има доста снимки и горива. Ударът е в района на Симферополския ТЕЦ. Украинските ВВС информират, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 126 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна, свалени са 93. На 10 места е имало попадения на руски дронове, без уточнение къде точно и какви обекти са понесли щети. В Одеска област е имало прекъсвания на тока заради руските удари, по данни на местните власти. Преди едно денонощие Русия изстреля само 38 далекобойни дрона по цели в Украйна, бяха свалени 26 - Още: 100 дрона в атака и за пръв път: Украйна удари руско газохранилище. Взрив и в завод на "Лукойл" (ВИДЕО)