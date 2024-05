Нараства броят на жертвите на руските атаки в Харковска област (ВИДЕО)

Още: При Харков руснаците бъркат заради Путин: Украински експерт (ВИДЕО)

От 10 май руските войски провеждат сухопътна атака в североизточния регион, където постигнаха най-големите си териториални придобивки през последните 18 месеца. Киев заяви, че е спрял напредъка им - твърдение, опровергано от Москва.

Шестима души - включително бременна жена - бяха убити в покрайнините на град Харков при ракетно нападение, извършено от руската територия Белгород, съобщиха украинските власти.

Двадесет и седем души са ранени при удара по почивна станция, а един служител е изчезнал, съобщи прокуратурата. "Сред ранените има полицейски служител и фелдшер от бърза помощ, който е дошъл да помогне на хората след първия удар", заявиха от прокуратурата в Харков, цитирани от БГНЕС.

The #Kharkiv prosecutor's office has published footage of the destruction at a recreation center attacked by Russians



It is already known about 27 injured and six dead as a result of the strike by the occupiers. pic.twitter.com/lyAvpooeOg