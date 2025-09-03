Войната в Украйна:

Нашенска пропаганда: Известен руски военен канал в Телеграм "разобличи" руска военна тактика

03 септември 2025, 10:58 часа 221 прочитания 0 коментара
Нашенска пропаганда: Известен руски военен канал в Телеграм "разобличи" руска военна тактика

Руското военно министерство използва за пропаганда руски войници, които се промъкват до все още спорни райони на фронта в Украйна и издигат руски знамена. Това директно обяви един от най-популярните руски военнопропагандни телеграм канали "Два майора". Констатацията, която отдавна е известна на всеки с малко по-задълбочен поглед върху войната в Украйна и военните действия, присъства в дневния обзор на канала.

Още: Подигравки за честит ден на знамето на САЩ: С две руски знамена в профила в "Х" на американското министерство на отбраната

Това "е необходимо само за информационното поле, в което цари пълен хаос с тези знамена, а войниците са принудени да рискуват себе си заради видеозаписите", гласи съждението на "Два майора".

Вметката на канала е в частта, в която се обсъжда каква е ситуацията в Северското направление. То се намира южно от Лиманското и по принцип е едно от направленията, които по-рядко попадат в информационния фокус. Сега пак е на фокус заради твърдение на руското военно министерство, че е превзето още едно украинско селце - дори "Два майора" обаче признава, че е трудно това да се докаже "без средства за обективен контрол":

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Какво точно се случва на фронта в Украйна - в последно време реално няма нищо гръмко, научете в дневния ни обзор - Още: От Китай: Путин подхвърли на Тръмп нови трохички за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Източник: "Два майора"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
руска пропаганда Северск война Украйна руско знаме Два майора руски флаг
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес