Премахват опасните дървета в парк “Врана“

03 септември 2025, 13:06 часа 134 прочитания 0 коментара
Започна премахването на опасните дървета в парк “Врана“. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съдейства на Областна администрация София-град за премахване на изсъхнали и опасни дървета в района на парк "Врана". Мярката е предприета след оценка на риска за безопасността на гражданите и посетителите на парка, както и за предотвратяване на инциденти в прилежащите инфраструктурни зони, съобщиха от Министерството, цитирани от БТА. Квалифицирани служители на Държавно горско стопанство - Триград, Югоизточно държавно предприятие (ЮЦДП), бяха ангажирани с повалянето и отстраняването на близо 10 опасни дървета.

Те са изсъхнали и надвиснали върху основната пътна артерия в района - бул. "Цариградско шосе", информират от ведомството и посочват,

че тези дървета са представлявали сериозна опасност за преминаващите автомобили и пешеходци, както и за посетителите на парк "Врана".

Пълен оглед на зелените площи

Освен отстраняването на непосредствено опасните дървета, горските служители извършиха и цялостен оглед на зелените площи в района.

Снимка Областна управа на София

Резултатът от оценката показа, че около 900 дървета трябва да бъдат премахнати или подложени на допълнителна оценка на риска. Мерките ще се предприемат в съответствие с екологичните стандарти и с грижа за устойчивостта на местната флора и фауна.

Предприетите действия са част от съвместната работа между МЗХ, Областна администрация София-град, МВР и горските структури в страната, които имат за цел да осигурят максимална безопасност за гражданите и да запазят природната хармония на района, отбелязват от Министерството.

В края на август областният управител на София Стефан Арсов съобщи, че се извършва рязане и премахване на опасна растителност по протежение на оградата към бул. "Цариградско шосе" в парк "Врана".

По думите му тогава още от първия ден след приемането на парка областната администрация е започнала действия по обезопасяването му.

