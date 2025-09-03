Илиан Илиев призна: България играе с един от фаворитите за трофея на Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Илиан Илиев направи болезнено признание за състоянието на спорта у нас. Родният специалист даде интервю пред испанското издание "Marca" преди срещата на "лъвовете" с Испания. Както е известно, европейският шампион пристига в София за мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Двубоят ще се изиграе на 4 септември, четвъртък, на Националния стадион "Васил Левски" от 21:45 часа.

Илиев похвали Испания преди срещата с България

Илиев призна, че футболът ни не е на ниво. Той определи настоящите национални като последните виновници за тази ситуация. Според него родният футбол страда най-вече от липсата на развитие на млади таланти. Той не пропусна да отбележи и проблема с инфраструктурата. Илиев все пак изрази надежда, че спортът ще тръгне в правилната посока.

След това той определи шансовете на България срещу Испания, като се изказа ласкаво за "ла Фурия". Той определи настоящата селекция на Луис де ла Фуенте като един от фаворитите за спечелването на Световното първенство догодина.

"Разбира се. Вече го казах: ще играем срещу фантастични отбори, което ще бъде голямо предизвикателство за нашия отбор. И го казах веднага след жребия за квалификациите: ще се изправим срещу може би трите най-бързо развиващи се отбора в Европа в момента. Връщайки се към въпроса, няма съмнение, че Испания може да спечели Световното първенство догодина или поне ще се доближи много до това. Те са едни от големите фаворити за спечелване на Световното първенство", заяви Илиев пред "Marca".

