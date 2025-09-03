Войната в Украйна:

"Испания гони задължителна победа в София": Европейски шампион се закани на България, но призна, че няма да е лесно

03 септември 2025, 12:37 часа 359 прочитания 0 коментара
Един от испанските национали се закани на България преди двубоя на двете страни в София. Както е известно, националният ни отбор по футбол посреща европейския шампион в мач от групите на световните квалификации за Мондиал 2026. Срещата ще се изиграе на 4 септември, четвъртък, на Националния стадион "Васил Левски" с начален час 21:45. Левият бек на "Ла Фурия" Марк Кукурея е категоричен, че Испания ще гони задължителна победа.

Кукурея говори преди мача с Испания

Кукурея даде интервю пред испанското издание "AS", преди да замине за София. Той очаква срещите с България и Турция да не са никак лесни и бе категоричен, че "Ла Фурия" ще се опита да започне кампанията си с победа в София. Кукурея, който бе част от шампионския отбор на Европейското първенство през 2024 година, няма търпение да усети тръпката от това да играе на световната сцена.

Марк Кукурея

"Хич няма да е лесно"

"Честно казано, наистина съм нетърпелив за мачовете. Всички футболисти, били на световно, разказват колко незабравимо и фантастично е, а и аз нямам търпение. Но първо да се класираме, което хич няма да е лесно. Първите две гостувания - срещу България и Турция, са трудни", заяви Кукурея. "Все пак всеки иска да бие европейския шампион. Но пък ние имаме страхотен отбор и сме много ентусиазирани. Първият ни мач, този в София, е важен, защото ще ни даде повече увереност."

България ще се изправи срещу Испания за шести път в историята. Двете страни са играли три приятелски и две официални срещи. За последно те се изправиха една срещу друга през 2002 година, когато "Ла Фурия" победи с 1:0. През 1998 година играят на Световното първенство, когато Испания разбива страната ни с 6:1. Две години по-рано идва най-добрият резултат за България – 1:1 на Евро 1996. През 1985 година испанците побеждават с 2:0 в неофициален двубой, а през 1933 година пада и най-разгромният резултат – 13:0 за "Ла Фурия".

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Испания отбор Марк Кукурея Квалификации за Мондиал 2026
