За тероризъм и опит за преврат: Русия обвини Ходорковски, Каспаров и други видни общественици

ФСБ заведе дело за опит за „насилствено завземане на властта” и „създаване на терористична общност” срещу група, озаглавена „Антивоенен комитет”. Спецслужбата изброи 23 имена, сред които е и бившият най-богат руснак и шеф на нефтената компания "Юкос" бизнесменът Михаил Ходорковски. Той бе осъден на 10 години затвор прец 2013-а година, а по-късно бе помилван и напусна страната.

Освен него, сред обвинените са още икономистът Сергей Гуриев, шахматистът Гари Каспаров, актьорът Артур Смолянинов, политологът Екатерина Шулман, бившият премиер Михаил Касянов, политикът Леонид Гозман, галеристът Марат Гелман, политикът Владимир Кара-Мурза, публицистът Виктор Шендерович, бившият депутат от Държавната дума Дмитрий Гудков, бизнесменът Евгений Чичвакин. Също така е посочено, че е образувано дело и срещу „други неустановени лица“.

Освен това срещу Ходорковски е образувано дело за „публични призиви за извършване на терористична дейност“. На сайта на „Антивоенния комитет“ е написано, че организацията обединява руснаците, които се противопоставят на войната. „Ние координираме усилията, подкрепяме антивоенните руснаци и създаваме пространство за солидарност, действия и взаимопомощ за хората, които се противопоставят на войната, разпалена от Кремъл“, се казва на страницата на организацията.

