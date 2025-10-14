Войната в Украйна:

Проучване: Спирането на цигарите в по-късна възраст може да е благоприятно за паметта

14 октомври 2025, 21:30 часа 525 прочитания 0 коментара
Проучване: Спирането на цигарите в по-късна възраст може да е благоприятно за паметта

Отказването от цигарите, дори в по-късна възраст, може да помогне да се забавят проблемите с паметта, обусловени от напредването на годините, сочи проучване, цитирано от Прес асосиейшън медия/ДПА. Според експертите резултатите допълват доказателствата, че спирането на цигарите може да e от полза за предотвратяването на деменция, но учените подчертават, че са необходими още проучвания.

Екип от Университетския колеж в Лондон (UCL) е изучавал влиянието на пушенето върху когнитивния спад с напредването на възрастта, когато способността на човек да мисли, научава и запомня се влошава.

Изследването, публикувано в списание Lancet Healthy Longevity, включва 9436 души на възраст над 40-годишна възраст от 12 страни. Половината от тях са спрели пушенето, докато другата половина са активни пушачи.

Снимка: iStock

Според учените „връзката между пушенето и когнитивното здраве е добре известна, но дългосрочните ползи от спирането им са „по-малко ясни“, отбелязва ДПА.

Анализи на тестове, които измерват паметта и свободата на изразяване, показват, че при хора, спрели цигарите, процесите, свързани с отслабването на паметта, се развиват по-бавно през първите шест години, след като са се отказали от вредния навик. При отказалите цигарите паметта е отслабвала с 20 % по-бавно отколкото при тези, които продължават да пушат, свободата на изразяване се е забавила с 50 %.

Д-р Микаела Блумбърг от Института по епидемиология и здравни грижи към UCL казва: „Нашето проучване предполага, че спирането на тютюнопушенето може да помогне на хората да запазят по-добро когнитивно здраве за по-дълъг период от време, дори когато са на 50 и над 50 години към момента на отказването от цигарите. Вече знаем, че спирането на пушенето, дори на по-късен етап от живота, често е последвано от подобрения на физическото здраве и благополучие. Изглежда, че за когнитивното ни здраве никога не е късно да се откажем от вредния навик.“

Снимка: Shutterstock

Резултатите са особено важни, тъй като пушачите на средна и по-напреднала възраст са по-малко склонни да се опитват да откажат цигарите, в сравнение с по-младите групи. Доказателствата, че спирането на пушенето е в състояние да подпомогне когнитивното здраве, могат да дадат нова убедителна мотивация за тези групи да спрат цигарите, допълва д-р Блумбърг.

Съавторът на проучването проф. Андрю Стептоу от същия институт добавя: „По-бавният когнитивен спад е свързан с по-ниския риск от деменция. Тези резултати подкрепят доказателствата, според които отказването на цигарите може да е превантивна стратегия за болестта. Но за потвърждаването на това са необходими допълнителни проучвания, специфично изучаващи деменцията“.

Последното годишно проучване на населението на британската Национална статистическа служба сочи, че 11,9% от хората над 18-годишна възраст пушат, което е около 6 милиона души през 2023 г., допълва ДПА.

Това е най-ниският дял на пушачите след започване на водене на статистиката през 2011 г.

Снимка: iStock

Според данните е най-вероятно да пушат хората между 25 и 34 години – 14%, докато процентът при тези над 65-годишна възраст е 8,2.

Източник: БТА

