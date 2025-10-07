Войната в Украйна:

Не са войници на НАТО: Вонящи насекоми нападнаха Русия (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 07:25 часа 481 прочитания 0 коментара
Рояци от буболечки, а не войници на НАТО, нападнаха Русия. Хиляди насекоми са превзели градове от Анапа до Сочи. Хората се опитват да почистят с прахосмукачка миризливите вредители и да ги пръскат с химикали, но насекомите са устойчиви на повечето третирания. Според експерти, огнището е предизвикано от внезапното застудяване. Кафявите вонящи буболечки масово нахлуват в домовете на руснаците, за да избягат от студа.

Вредители са покрили напълно фасади на сгради, прозорци, коли и растения.

Местните жители са отчаяни и се борят с какви ли не средства, но усилията им се оказват напразни.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
