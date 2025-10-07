Не са войници на НАТО: Вонящи насекоми нападнаха Русия (ВИДЕО)

Рояци от буболечки, а не войници на НАТО, нападнаха Русия. Хиляди насекоми са превзели градове от Анапа до Сочи. Хората се опитват да почистят с прахосмукачка миризливите вредители и да ги пръскат с химикали, но насекомите са устойчиви на повечето третирания. Според експерти, огнището е предизвикано от внезапното застудяване. Кафявите вонящи буболечки масово нахлуват в домовете на руснаците, за да избягат от студа.
Not NATO soldiers — swarms of bugs attacked Russia 🪳— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2025
Thousands of insects have overrun cities from Anapa to Sochi.
People are trying to vacuum the stinky pests and spray them with chemicals, but the insects are resistant to most treatments.
Experts say the outbreak was… pic.twitter.com/5TcU6Cyq7j
Вредители са покрили напълно фасади на сгради, прозорци, коли и растения.
Местните жители са отчаяни и се борят с какви ли не средства, но усилията им се оказват напразни.