Насочен срещу палестинци: Германия за израелския закон за смъртно наказание за терористи

Германското правителство осъди новия израелски закон, който въвежда “смъртно наказание за „терористи““, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Остър сблъсък: Словения обвини Израел в дискриминация заради закон за смъртното наказание

Берлин заявява, че остава твърдо против смъртното наказание и изразява опасения, че приетият от израелския парламент закон “най-вероятно ще се прилага изключително спрямо палестинци в палестинските територии“, посочва говорител на правителството.

Още: Израел връща смъртното наказание за терористи