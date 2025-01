Натискът на Тръмп за Гренландия даде основание на Кремъл да оправдае окупацията в Украйна

Поредната неописуема с нормални думи изцепка на новия американски президент Доналд Тръмп за Гренландия и нейното евентуално бъдещо присъединяване към САЩ, дори ако Съединените щати трябва да воюват за нея (намек на милиардера), послужи много добре и на пропагандата за Украйна на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Trump already imagines Greenland as part of America



President Donald Trump has once again “updated” the map of America on the social network “Truth”.



Unfortunately, the new version of the map does not take into account all the preferences of the president.



For example, the… pic.twitter.com/GyByUqQOtY