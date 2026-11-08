България е втора в ЕС по ръст на разходите за социални плащания

България е на второ място сред държавите от Европейския съюз по темп на нарастване на разходите за социални плащания през 2025 г. Увеличението достига 12,1% спрямо предходната година, като пред страната ни е единствено Хърватия с 15,4%. Ръстът у нас значително надхвърля средното равнище за ЕС от 4,9% и се нарежда сред най-съществените изменения в европейските социални системи.

Това показват предварителните данни на „Евростат“ за разходите за социална закрила, публикувани през октомври 2026 г.

В общността разходите за социални плащания достигат 5183 млрд. евро през 2025 г., което се равнява на 27,5% от брутния вътрешен продукт. За сравнение, през 2024 г. увеличението на тези разходи е било 6,9%, докато през 2025 г. темпът се забавя до 4,9%.

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След Хърватия и България по най-значително увеличение се нарежда Литва с 11,6%. В другия край на класацията са Чехия с ръст от едва 0,2%, Гърция с 0,6% и Финландия с 1,3%. „Евростат“ отчита увеличение на разходите във всички държави членки.

Същевременно делът на социалните плащания в БВП показва значителни различия между европейските икономики. Най-висок е в Австрия – 32,4%, Финландия – 32,2%, и Франция – 32,1%. Най-ниски стойности са регистрирани в Ирландия – 11,7%, Малта – 13,8%, и Унгария – 16,7%.

В структурата на социалните разходи в ЕС най-голям дял заемат плащанията за старост и наследствени пенсии – 46,9%. Здравеопазването и обезщетенията при заболяване формират още 30%. Следват подкрепата за семейства и деца с 8,7%, инвалидността със 7%, безработицата с 3,9% и жилищната подкрепа и социалното изключване с 3,5%, предаде БГНЕС.

Данните показват, че България е сред държавите с най-бързо нарастващи социални разходи в ЕС. Важно уточнение е, че отчетеният ръст е номинален и не измерва сам по себе си реалното увеличение на покупателната способност на получателите на социални плащания.

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