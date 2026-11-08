Крайнодесни идеи и ултранационалистически възгледи са вдъхновили стрелеца от Краков

Крайнодесни идеи и ултранационалистически възгледи най-вероятно са вдъхновили извършителя на кървавата стрелба в центъра на Краков. Това съобщиха официално полските власти.

Според актуализираната информация при атаката са загинали шестима души, а други 16 са ранени, предава ВВС.

Наличната информация сочи, че нападателят е 25-годишен полски гражданин, който по време на нападението е бил облечен във военно тактическо облекло и е използвал автоматично оръжие от военен тип. Властите изрично уточниха, че той не е бил част от полските въоръжени сили.

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Подбудите на извършителя коментира полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински.

"Всичко сочи, че той е бил очарован от крайнодесни идеологии и е имал ултранационалистически възгледи'', заяви Кервински.

Във връзка с инцидента и разпространяваните версии полският премиер Доналд Туск се обърна към нацията с призив гражданите да се доверяват единствено на официалните източници.

"Съвсем разбираемо е, че по време на такова драматично, толкова мащабно събитие се появява различна информация. Това е разбираемо. Неприемливото е умишлена дезинформация,“ предупреди Туск, цитиран от Фокус.

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6 души загинаха, а 16 бяха ранени при стрелбата в центъра на Краков, която се случи в събота, 7 ноември. Трима от тях са поляци, един е британец, а самоличността на останалите двама все още не е установена. Около 15:03 ч. местно време шофьор на автомобил влезе в главния площад на града на улица "Славковска“ и откри огън по хората.