Близки и приятели се прощават с жестоко убития Георги Кузев

Близки и приятели се прощават днес (14 август) в новия гробищен парк на Кричим с жестоко убития в Пловдив Георги Кузев. Той починал след побой на Младежкия хълм от младежи. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от митрополит Николай, съобщиха от община Кричим.

Преди това в храма "Св. св. Козма и Дамян" в града ще бъде поклонението пред тленните му останки.

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От община Кричим обявиха, че поемат разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин.

37-годишният Георги Кузев бе пребит, измъчван и унижаван от група тийнейджъри на Младежкия хълм, които се изживявали като "ловци на педофили". По случая бяха задържани 5-ма младежи на възраст от 14 до 17 години.

Вчера съдът остави в ареста двете момичета от групата, задържани за жестокото убийство. Според магистратите всяко от момичетата има пряко участие в престъплението. Заседанието бе предшествано от многоброен граждански протест пред Съдебната палата на хора, дошли да подкрепят близките на убития мъж. ОЩЕ: Съдът реши съдбата на двете момичета, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев