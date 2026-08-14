От бюджетно до луксозно: Ето колко пари трябват за един ден в Созопол

От 18 до над 80 евро. Толкова е широк диапазонът, в който може да се разпрострат разходите на турист за един ден в Созопол в разгара на летния сезон, без транспорта и настаняването. Това установи платформата "Ние, потребителите" при посещение на курортното градче в началото на август. То преминава през всички основни стоки и услуги, които туристът обичайно ползва през деня.

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Закуската

Закуската може да струва около 1,60 евро, ако е от типа високопротеиново кисело мляко и пресни плодове. При избор на тестена закуска като баничка, тутманик, кифла и др. от квартално павилионче за закуски туристът може да плати от 1,20 до 2,50 евро, а бъркани яйца с гарнитура от зеленчуци и натурален сок в заведение – 7 евро.

Любителите на капучиното трябва да приготвят от 2.30 до 4 евро в зависимост от това дали ще го вземат за из път, ще го изпият в кафене във вътрешността на курортното градче или на плажа.

На плажа

За плажа изборите започват още от пясъка. Туристите могат да разпънат собствен чадър и плажната си кърпа в свободната зона, което няма да им струва нищо. Или да наемат чадър и шезлонг в платените зони, където цената варира. На Централния плаж в Созопол чадърите и шезлонгите са по 3,58 евро, а масичките – по 3 евро, докато на някои места на плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ цените достигат до над 50 евро за комплект от чадър и два шезлонга. Принудителното отдаване на плажните атрибути само в комбинация обаче е нелоялна практика.

Разбира се, летният ден не минава без вода. Можем в началото в почивката да се снабдим от супермаркета с по-голяма 5- или 10-литрова бутилка, от която да си наливаме в термос, да си купуваме от магазина срещу плажа за около 1,20 евро за 1,5 литра или да поръчаме на бара, където ще е значително по-скъпо.

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Обядът

За обяд също има различни варианти. Туристите могат да изберат павилион за готвена храна по крайбрежната алея, откъдето да си вземат супа, скара, риба или друго ястие за из път или за стаята си. Цените на супите са от 3,50 до 4,30 евро, на салатите - 3,50-3,60 евро, а на основните ястия - от 1,20 до 1,80 евро за 100 грама. Ако предпочетат ресторант, където освен храна и обслужване, ще получат също атмосфера и възможност спокойно да си починат от слънцето, могат да видят различни цени. Някои от тях се доближават до тези на утвърдени национални вериги, на местни ресторанти в страната и на други морски курорти. Така например, може да хапнат салата за от 6 до 9,50 евро, да опитат българска национална кухня, аламинути или основни ястия за от порядъка на 8-9 евро. Има, разбира се, и по-скъпи и много по-скъпи ресторанти, измежду които всеки може да избира според джоба и желанията си.

От „Ние, потребителите“ напомнят, че клиентите на заведение имат право да ползват санитарния възел за заведенията безплатно.

За следобед може да се предвидят плодове, които в супермаркетите се предлагат на обичайните им в цялата страна цени. Сладолед от фризера на магазин до плажа може да е с надценка от порядъка на 30-40%, което е характерно за разположените в близост до плажа търговски обекти в курортите. Коктейл от плажния бар в по-скъпите зони може да е лукс, като цената му да надхвърля 8 евро. Затова трябва особено да се внимава именно с тези „малки“ покупки, които поотделно изглеждат незначителни, но в края на деня също участват в общата сметка.

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Вечерята

Възможностите за вечеря отново предлагат широк диапазон от цени. Ако се отбием до някой от големите супермаркети, можем - също, както правим понякога и у дома, да си вземем готова храна от топлата витрина, където повечето ястия са за по-малко от 1 евро за 100 грама. Някъде предлагат 50% отстъпка след 21 часа. Така ще можем да вечеряме спокойно на терасата на квартирата или в градината на семейния хотел. Друг вариант е да си вземем бургер или дюнер от павилион, което ще ни излезе между 3 и 8 евро.

А може да изберем ресторант с морска гледка, прясна риба с картофки и чаша вино, в която се оглежда залезът. В един от ресторантите до пристанището такава вечеря струва 17,90 евро.

При вечерната разходка можем да седнем в уютна сладкарница за парче торта или друг десерт от порядъка на 5-6 евро. Или да си вземем лакомство от друго място за от 2 до 3,80 евро и да продължим разходката из старите улички. Отново различен избор, различен бюджет.

Квартира и транспорт

Откритото автобусче на Общината до „Каваците“ и „Смокиня“ е по 1,50 евро в посока. С такси, разбира се, е по-скъпо - 10-12 евро. Но, ако имате късмет да засечете кола, която е повикана на адрес във Вашата посока, за да не пътува празна, може да се договорите със шофьора да Ви вземе за 2 евро – малко по-скъпо от билета за автобуса. И на тези плажове можете да си занесете храна и вода, да си купите от магазина на метър от пясъка, да си вземете от плажния бар, да се разположите в свободна или в платена зона.

Настаняването в квартира варира от 40-45 до около 70 евро за вечер. Има и по-евтини, но при не толкова добро съотношение цена-качество. В хотел може да е по-скъпо и в зависимост от удобствата обикновено цената започва от 50 евро и може да надхвърли 200 евро на вечер.

Разходите за транспорт, разбира се, зависят от това какъв превоз ще изберете – междуградски автобус или собствен автомобил (разход на гориво, брой пътуващи), както и от разстоянието между Вашето населено място и курорта.