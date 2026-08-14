Захлаждане за кратко, после бавен грил: Проф. Рачев предупреди за суша до края на август

Захлаждането вече е факт. Днес и утре ще имаме глътка въздух, след което бавният грил си продължава. Той ще продължи до 25 август, а може и след това. Но няма да стигнем екстремни температури – ние нямаме още отчетени 40 градуса. Сушата си продължава с пълна сила. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

В сряда топлината идва над Балканския полуостров, а Западна и Централна Европа влизат в норма с малко по-хладно време.

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Не са оптимистични прогнозите за нивото на река Дунав. „Вчера трябваше да има валежи, градушки, но нищо от това е се случи. Следващата една седмица напред валежи не се очакват. В българския участък се очаква повишение на нивото с 3-4 сантиметра“, каза той.

Времето днес

Днес ще започне по-осезаемо захлаждане. Температурите следобед ще са най-вече между 26 и 31 градуса, в София - около 27 градуса. Ще духа до умерен североизточен вятър. В югозападните райони облачността ще се задържи по-съществена и с прекъсвания ще превалява дъжд, в планините и ще прегърми. В останала част от страната след обяд ще бъде с разкъсана облачност.

Слънчево ще е през уикенда, с повече облаци следобед, но вероятността за валежи е минимална. Температурите през деня ще бъдат средно около 30 градуса.