Навални се похвали със снимка, че вече ходи

Алексей Навални публикува снимка от възстановяването си в болницата. В поста си във Facebook той обяснява, че до скоро не е разпознавал хората и не е можел да говори и да пише. "Всяка сутрин докторът идваше при мен и казваше: Алексей, донесох дъска, нека разберем каква дума да напиша на нея", споделя Навални. И допълва, че е бил отчаян, затова дълго е мълчал.
"Сега съм човек, чиито крака треперят, когато се качва по стълбите, но си мисли: „О, това е стълбище! Те се изкачват по него. Може би трябва да потърсим асансьор". А преди това, просто щях да стоя там и да гледам. В заключение Алексей Навални благодари на медицинския екип, който е успял да го върне към нормалния живот.