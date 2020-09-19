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Навални се похвали със снимка, че вече ходи

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Навални се похвали със снимка, че вече ходи
Снимка: Getty Images/Guliver
Алексей Навални публикува снимка от възстановяването си в болницата. В поста си във Facebook той обяснява, че до скоро не е разпознавал хората и не е можел да говори и да пише. "Всяка сутрин докторът идваше при мен и казваше: Алексей, донесох дъска, нека разберем каква дума да напиша на нея", споделя Навални. И допълва, че е бил отчаян, затова дълго е мълчал.

"Сега съм човек, чиито крака треперят, когато се качва по стълбите, но си мисли: „О, това е стълбище! Те се изкачват по него. Може би трябва да потърсим асансьор". А преди това, просто щях да стоя там и да гледам. В заключение Алексей Навални благодари на медицинския екип, който е успял да го върне към нормалния живот.

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