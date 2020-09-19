Навални се похвали със снимка, че вече ходи

В поста си във Facebook той обяснява, че до скоро не е разпознавал хората и не е можел да говори и да пише. "Всяка сутрин докторът идваше при мен и казваше: Алексей, донесох дъска, нека разберем каква дума да напиша на нея", споделя Навални. И допълва, че е бил отчаян, затова дълго е мълчал.