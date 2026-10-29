Ударени кораби край България:

Украйна атакува със стотици дронове Русия, много области са под прицел (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 1:52 часа 526 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Украйна атакува със стотици дронове Русия, много области са под прицел (ВИДЕО)

Руски мониторингови канали съобщават за мащабно украинско нападение с дронове в много региони. Стотици безпилотни апарати са засечени над Белгород, Курск, Брянск и Воронеж, като са докладвани и допълнителни атаки към Липецк, Калужка, Орловска, Тулска и Московска област. Русия твърди, че още преди полунощ 90 дрона са били свалени.

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война Украйна украински дронове
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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