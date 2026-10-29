Украйна атакува със стотици дронове Русия, много области са под прицел (ВИДЕО)

Руски мониторингови канали съобщават за мащабно украинско нападение с дронове в много региони. Стотици безпилотни апарати са засечени над Белгород, Курск, Брянск и Воронеж, като са докладвани и допълнителни атаки към Липецк, Калужка, Орловска, Тулска и Московска област. Русия твърди, че още преди полунощ 90 дрона са били свалени.
Russian monitoring channels are reporting a large-scale Ukrainian drone attack across multiple regions. Hundreds of UAVs were tracked through Belgorod, Kursk, Bryansk and Voronezh, with further movements reported toward Lipetsk, Kaluga, Oryol, Tula and Moscow regions. Russia claims 90 drones were already downed. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2026
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