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Зеленски: Русия иска да преговаря за сигурността на Европа, без Европа. С кого ще преговаря, с Китай ли? (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 2:12 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски: Русия иска да преговаря за сигурността на Европа, без Европа. С кого ще преговаря, с Китай ли? (ВИДЕО)

„Русия иска да преговаря за нещо ново. Не знам за какво говорят, за някаква инфраструктура на сигурност в Европа“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по повод новите искания на Кремъл.

„Как можеш да преговаряш за инфраструктурата на сигурност в Европа без Европа? Какво ще преговаряш? С кого? С Китай ли? Интересно“, коментира още той.

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Китай Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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