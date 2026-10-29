Зеленски: Русия иска да преговаря за сигурността на Европа, без Европа. С кого ще преговаря, с Китай ли? (ВИДЕО)

„Русия иска да преговаря за нещо ново. Не знам за какво говорят, за някаква инфраструктура на сигурност в Европа“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по повод новите искания на Кремъл.
Zelensky: Russia wants to negotiate something new. I don't know what they're talking about, some security infrastructure in Europe. How can you negotiate security infrastructure in Europe without Europe? What will you negotiate? With whom? With China? Interesting. https://t.co/xocYveVjtG— Clash Report (@clashreport) October 28, 2026
„Как можеш да преговаряш за инфраструктурата на сигурност в Европа без Европа? Какво ще преговаряш? С кого? С Китай ли? Интересно“, коментира още той.
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