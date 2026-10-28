Путин се обяви за контрол върху социалните мрежи (ВИДЕО)

Държавните органи трябва да имат възможност да влияят върху работата на социалните мрежи в името на сигурността. Това заяви Владимир Путин на срещата на върха „Русия – Африка“ в Москва. Като пример той посочи Франция, чиито власти, според него, не могат напълно да контролират социалните мрежи, които оказват влияние върху събитията в големите градове на страната. „Мисля, че ще бъде правилно, ако всички ние оказваме влияние върху това и обмисляме въпросите, свързани със сигурността“, каза той.

Путин също така заяви, че протестите в Иран по време на кризата до голяма степен са били инициирани чрез социалните мрежи, които властите в страната не са контролирали. Според него, ако държавата „няма пълен суверенитет в информационната сфера — суверенитетът липсва“. При това като единствения вариант, достъпен за иранските власти, той посочи пълното изключване на социалните мрежи. Путин не уточни какви точно мерки за държавно влияние върху социалните мрежи счита за необходими.

По-рано медиите съобщиха за предложение на „Роскомнадзор“ да се ограничи времето, което децата под 14 години прекарват в интернет, и да се въведе проверка на възрастта в социалните мрежи. По-късно обаче от ведомството заявиха, че не са излизали с такава инициатива.