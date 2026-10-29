На фона на влошаващите се отношения с Украйна: Южна Корея се сближава с Русия

Южна Корея се сближава с Русия на фона на влошаващите се отношения с Украйна – факт, който тревожи европейските ѝ съюзници, твърди The ​​Financial Times. Отбелязва се, че при президента Ли Дже-мьонг, Сеул постепенно възстановява дипломатическите и икономическите връзки с Москва, въпреки войната срещу Украйна и военното сътрудничество на Русия с КНДР.

Само през юли и август Южна Корея е изпратила над 176 000 тона гориво, предимно дизел, до Русия. Някои от доставките са били извършени чрез санкционирани танкери. Водят се и закрити разговори между представители на двете страни, а политикът Сон Йонг-гил, когото Путин преди това е наградил с Ордена за приятелство, е назначен за президентски съветник по мирната дипломация.

Още: Ескалация: Южна Корея отзовава още дипломати от Украйна

„Отношенията с Киев, напротив, рязко се влошиха. След спор относно разкриването на информация за двама севернокорейски военнопленници, Сеул отзова посланика си от Украйна и намали дипломатическото си присъствие“, се казва в статията.

Европейските дипломати се опасяват, че Южна Корея вече се готви да се върне към бизнес отношения с Русия след войната, поставяйки собствените си икономически интереси над солидарността с Украйна.

Още: Високо напрежение: Северна Корея разположи гаубици по южната си граница (ВИДЕО)

Важно е да се отбележи, че доставките на гориво са особено болезнени за Украйна, защото, както заяви президентският комисар по политиката на санкциите Владислав Власюк, те помогнаха на Русия да смекчи недостига след украинските удари по рафинериите. Сеул обаче оспорва обвиненията, твърдейки, че няма директен износ на гориво за Русия.

Отношенията между Украйна и Южна Корея

По-рано Южна Корея отзова осем дипломатически служители от Украйна на фона на дипломатически конфликт, породен от разкриването от Киев на информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Сеул. Отзоваването на част от персонала се случи на фона на това, което Сеул смята за липса на адекватни стъпки от страна на Украйна за разрешаване на ситуацията. Освен това решението се дължи на продължаващата заплаха от руски въздушни удари.

Още: Северна и Южна Корея в нов етап на конфронтация: Факторът "Русия" влезе ударно в мача