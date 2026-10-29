Украйна е готова да обсъди създаването на демилитаризирана зона в Донецка област. Това заяви съветникът в президентската администрация Сергий Лешченко по време на отговор на въпроси на живо в телемаратон. Според него Украйна предлага провеждането на преговори за бързо прекратяване на войната и се застъпва за секторно прекратяване на огъня, особено в енергийния и морския сектор.

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В същото време териториалните въпроси, според позицията на Киев, трябва да се обсъждат на ниво държавни лидери, а не в технически преговорни групи. „Украйна е готова на компромис. Например, по време на преговорите на лидерите може да се обсъди демилитаризирана зона в Донецка област – не цялата зона, а частта, разположена около линията на съприкосновение от двете страни. Украйна подготвя това като едно от предложенията“, отбеляза Лещенко.

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Той подчерта, че Украйна е готова да обсъжда сложни въпроси, но решенията, отнасящи се до украинските територии, не могат да бъдат взети без участието на украинското ръководство.

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