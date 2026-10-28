Съдбата на жителите на Олешки, ако кажат, че са украинци: Да минат през Русия и Беларус

Жителите на окупирания от руската армия град Олешки в Херсонска област, които желаят да се завърнат на украинска територия, където управлява демократично избраната в Украйна власт, първо ще трябва да пътуват до Анапа в Краснодарски край на Русия. Оттам ще бъдат превозени с военнотранспортен самолет до Гомел, Беларус, след което ще могат да влязат в Украйна. Тази процедура е предвидена в споразумението за прекратяване на огъня, публикувано от Fox News.

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Според документа, полетът е планиран от летище "Витязево" в Анапа. Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец, двама служители на неговия офис и двама украински журналисти ще придружават евакуираните. В придружаващата група ще бъдат включени и руският омбудсман Яна Лантратова и представител на координационната група за хуманитарна мисия.

Преди това "Украинска правда" съобщи, че жителите на Олешки, които се чувстват украинци, ги е страх да се съгласят на евакуация през окупираните от русия територии поради риска от филтриране и евентуален разпит.

Споразумението предвижда не само евакуация на цивилни, но и редовни доставки на хуманитарна помощ до Олешки. Русия и Украйна също се споразумяха да провеждат последващи "репатриращи събития" в населени места в Херсонска област – ако е необходимо, но поне веднъж месечно. Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще координира тези усилия. Тя вече обяви в профила си в "Х", че е започнало разминиране в Олешки и района около градчето.

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