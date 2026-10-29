Близо 20 контейнера от ударения край Калиакра кораб плават в морето: Какъв товар е имало на борда му?

Корабът, който днес бе ударен от три дрона, е бил натоварен с 421 контейнера и част от тях – 20 контейнера, са паднали зад борда и дрейфат в морето, каза тази вечер командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов. Той уточни, че данните са подадени от екипажа на корветата „Решителни“, която участва в спасяването на моряците от атакувания плавателен съд. Контраадмиралът допълни, че Военноморските сили своевременно са излъчили известие за плаващите контейнери, за да бъдат предупредени останалите мораплаватели. Той каза още, че по данни от капитана на ударения кораб, контейнерите на борда са пълни с различни горива и други опасни класове товари.

Михайлов допълни, че преди инцидента ВМС са получили сигнал от морския патрулен самолет „Атлантик" на френските военноморски сили, който е изпълнявал полет за наблюдение на морските пространства. Подадената информация е за наблюдавани първоначално два безекипажни апарата, а впоследствие за още един, насочващи се към няколко кораба, преминаващи северно от нос Калиакра. „Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани, информацията веднага беше разпространена до Управлението на морския трафик с искане да бъдат предупредени плавателните съдове за опасност от атака от дронове“, посочи контраадмиралът. По думите му корабите в района са били предупредени и от морския патрулен самолет за приближаващите безпилотни апарати, предаде БТА.

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В същото време ВМС провеждаха различни мероприятия в района, допълни Михайлов. По думите му веднага към рисковата зона са били насочени корветата „Решителни“, спасителният кораб „Протео“ и бързоходен катер с бордови номер 223 със задачата за оказване на помощ и спасяване на екипажите, в случай на атака. Първият удар е осъществен в 12 часа, последван от още два с надводни дронове срещу контейнервоза на дистанция около 16 морски мили източно от Калиакра в прилежащата зона на Република България, извън териториалното море, допълни Михайлов. Междувременно френският самолет подава сигнал, че екипажът на ударения кораб е започнал да напуска плавателния съд. Спасени са всички моряци - 18 души, които бяха качени на борда на „Протео“, допълни контраадмиралът.

Той уточни, че е огледано и състоянието на контейнервоза. Той е ударен по десния борд от три надводни дрона в района на водолинията. В момента корабът е на вода. Намира се на същото място, на което е поразен и продължава да дрейфа, допълни Михайлов.

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В отговор на въпрос той посочи, че не може да каже откъде са дошли дроновете, тъй като могат да бъдат пуснати отвсякъде. Скоростта, с която са атакували, е била от порядъка на 26 възела. „Ние нямахме сили и средства в близкия район, които могат да отидат бързо и да ги прихванат и да ги унищожат. Времето, за което се случи атаката, е от порядъка на един час, на дистанция много превишаваща нашите възможности да изпратим сили за това време и да реагират. Освен това атаката е в международни води“, допълни Михайлов. Той изтъкна, че този инцидент всъщност показва, че държавата трябва да инвестира повече във Военноморските сили, тъй като в лоши метеорологични условия корабите на флота са единствените, на които може да се разчита.

За другия кораб, който плава преобърнат, и е северно от Шабла, контраадмиралът посочи, че е изпратена корветата „Решителни“ да патрулира около него, тъй като той представлява сериозна навигационна опасност. Следим състоянието му и утре ще вземем решение как да действаме по-нататък с него, допълни Михайлов.

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