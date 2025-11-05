Войната в Украйна:

Не 3 дни, а 2 години: В Русия ще мислят как да обучават убийците си от СВО да преподават морал

05 ноември 2025, 12:48 часа 389 прочитания 0 коментара
До декември 2027 г. в Русия ще бъде разработен стандарт, с който да бъдат определени задълженията и отговорностите на специалистите по патриотично и духовно-морално възпитание на младежите. Това се посочва в правителствено постановление, одобрено през октомври, съобщи "Ведомости". За изпълнителни органи са определени Федералната агенция по въпросите на младежта, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и правоохранителните органи.

Какво точно означава това - да има стандарт за квалификация кой е способен да преподава в дух на патриотично и духовно-морално възпитание. Реално идеята е да бъдат обучени т.нар. "ветерани от СВО" (специална военна операция - гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на Путин) - т.е. пратените да убиват в Украйна ще учат на морал следващите поколения руснаци.

До февруари 2026 г. трябва да бъде разработена допълнителна професионална програма за обучение на специалисти, отговорни за патриотичното и духовно-моралното възпитание на младите хора. До същия срок ще бъде съставен електронен сборник с практики за патриотично и духовно-морално възпитание, както и справочник с тематични събития, според постановлениетом. Освен това Министерството на образованието и науката, Федералната агенция по въпросите на младежта и Министерството на образованието и науката ще разработят методологични препоръки за ангажиране на участници в специални операции в патриотични образователни дейности.

В документа се посочва още, че до август 2026 г. същите агенции ще подготвят стандартен модел за организиране на "военно-патриотични сдружения", базирани в образователни институции. За участие в тези клубове ще бъдат набирани ветерани от СВО. Препоръките за допълнителни общообразователни програми с патриотична насоченост ще бъдат подготвени до юли 2026 г., се посочва още в документа.

Изпълнението на предложенията на правителството ще доведе до фундаментални промени: фокусът ще се измести от настоящите, предимно събитийни дейности на университетите, към създаването на цялостна федерална система за патриотично образование, според Алексей Спирин, заместник-ректор по младежка политика в RANEPA. Освен това властите ще подготвят препоръки за ангажиране на ветерани от СВО в образователна и патриотична работа – от тях се очаква да участват в училищни и студентски клубове, екскурзии и събития. Според Елена Беликова, ръководител на Роспатриотцентъра, тази област преди често е била запълвана от активисти или ветерани без педагогическо обучение.

Редакцията на "Ведомости" казва, че е изпратила въпроси до Федералната агенция по младежки въпроси, Министерството на образованието и науката, Министерството на отбраната, Министерството на културата, Федералната служба за сигурност и Руската национална гвардия, за да се определи кой ще получи приоритет при обучението и наемането на специалисти по патриотично и духовно-нравствено възпитание.

Източник: "Ведомости"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
