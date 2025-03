"Не можехме да гарантираме безопасността им": Исландия разкри шокиращ тормоз над мисията си в Москва (ВИДЕО)

Исландските дипломати в Москва са били изправени пред системен тормоз, докато са служили в мисията си в руската столица. За това потвърди бившият външен министър на Исландия. Именно това е била и една от причините Рейкявик да закрие посолството си в Москва и да изтегли дипломатите си от там. Исландия на практика бе първата държава, взела това решение след руската инвазия в Украйна.

❗ Moscow Diplomacy: Meat in Your Fridge, Cigarettes on Your Floor, Fear in Your Head



Icelandic diplomats in Moscow faced repeated harassment and break-ins before their embassy was shut down in August 2023. One vegetarian staffer even found mystery meat in their fridge after a… pic.twitter.com/bU3qYGNL36