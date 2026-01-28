"Не можем да плащаме за корупция": Renew Europe с последващи действия след ареста на Коцев

Президентът парламентарната група на Renew Europe Валери Хайер нарече варненския кмет Благомир Коцев политически затворник в ЕС и обяви, че групата ще предприеме последващи действия. Те включват проучвателно посещение на специална работна група в България, чиято цел е да разговаря с институции, журналисти, НПО, констатациите ще бъдат заложени пряко в процеса, който тече в ЕП за наблюдение на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона.

"Разбираме, че страната е завладяна и виждаме също така как управляващи политици използват инструмента на сплашване, за да могат да провеждат своята политика. Всичко това се коментира в ЕП, но много важно е да се възстанови върховенството на правото в България, защото в противен случай предвидените европейски средства няма да бъдат преведени. Не можем да плащаме на французи за корупция, нито в Унгария, нито в България. Това важи за всички данъкоплатци в ЕС", заяви Хайер. ОЩЕ: Докато е в ареста: Благомир Коцев спечели дело срещу Общинския съвет и засега си връща отнети права

Докладът за ареста на Коцев

Два месеца след освобождаването на Коцев от ареста Валери Хайер коментира доклад на независими юристи, според които задържането му няма правно основание.

"Той е задържан без доказателства. Става дума за произволно задържане, политическо мотивирано и напълно неправомерно. Хора като Делян Пеевски действат в мрежа за упражняване на влияние и системно подкопаване на правовата държава", обяви президентът парламентарната група на Renew Europe.

От своя страна евродепутатът Никола Минчев обърна внимание, че всяка година докладът на ЕК за върховенството на правото описва България като страна, в която липсва напредък, но според него нещата са още по-тъмни.

"Сега, когато започна процедурата срещу кмета Коцев трябваше или да смени своята партия или да бъде арестуван. Това беше алтернативата", добави Минчев.

Върховенството на закона и Източният фланг

Самият Благомир Коцев също взе думата и изтъкна, че главният прокурор на страната, чийто мандат е вече изтекъл, не желае да напусне поста си, което е напълно незаконно и противоконституционно.

"Но такова е положението в България днес. А как работи комисията за борба с корупцията? Страната изгуби близо 200 млн. евро, блокирани от ЕК, поради това, че правителството не прояви воля да реформира тази комисия за борба с корупция. Това е същата тази комисия за борба с корупцията, която бе иницииранотор на политически мотивираното преследване срещу мен", заяви Коцев.

Той заяви обаче, че не е дошъл да се оплаква като пострадал, а в качеството си на кмет на един от най-големите български градове.

"Град, морско пристанище и първа защитна линия срещу агресията на Путин днес. Особено важно е да се разбере, че всяка инициатива на ЕС, която води до укрепване на Източния фланг на Съюза може да се провали, ако върховенството на правото не бъде възстановено в България", подцерта Коцев. ОЩЕ: Оповестяват новите обвинения срещу Благомир Коцев