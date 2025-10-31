Оповестяват новите обвинения срещу Благомир Коцев

Прокуратурата ще обяви днес новите си обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Коцев беше арестуван заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесменът Йордан Маринов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група.

След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.

Нови обвинения

Прокуратурата вече не твърди, че Коцев е част от организирана престъпна група, а че е влязъл в сговор с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и лице с депутатски имунитет от 51-то Народно събрание, с цел извършване на престъпления от общ характер.

Освен това срещу варненския кмет са повдигнати две нови обвинения – за принуда и за подкуп. Прокуратурата е променила и времевия обхват на предполагаемите деяния – те вече обхващат периода от юли 2024 г. до май 2025 г., вместо до ноември 2024 г., както беше първоначално посочено.

На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Бизнесменът Ивайло Маринов беше освободен още през юли, от началото на октомври Кателиев и Стефанов са под домашен арест.