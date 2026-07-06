Чупките на Лукашенко за войната в Украйна стават все по-кръшни

"Не ни е нужна война, лошо е, че в Украйна се води война. Подкрепяме мирното решение". Това заяви беларуският диктатор Александър Лукашенко, който се появи на събитие-честване на Деня на независимостта на Беларус пред беларуски кадети и представители на беларуския висш офицерски състав. В типичен стил Лукашенко се опита да представи нещата в ракурс "хем вълкът сит, хем агнето цяло", като обвини Европейският съюз за "нагнетяване" на войната - много пари харчел за "нападателни оръжия", милиарди по-точно, и имало "абсурдна истерия за въображаема заплаха от Изток".

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"Някои западни политици просто са раздразнени от нашата независимост и автономия, съюза ни с Русия и ангажимента ни за мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Подчертавам още веднъж, скъпи другари, никой няма да ви изпрати на това клане", добави той, цитиран от беларуската държавна информационна агенция БелТа. С уточнение - "международната партия на войната" обаче искала друго, но Минск нямало да се поддаде.

"Беларусите не искат война, на генетично ниво не я приемат от времето на фашизма, но няма да склонят глава пред врага", каза още беларуският диктатор. Той не пропусна да похвали беларуските военни - по думите му, силна в днешно време може да е само държава, която е добре въоръжена и има "предана армия".

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