Григор Димитров - Артър Фери НА ЖИВО: 1/8-финалът на Уимбълдън започва скоро

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу британеца Артър Фери в битка за място на 1/4-финалите на Уимбълдън. Първата ни ракета се представя много стабилно до момента, въпреки трудностите от началото на годината. Бившият №3 записа три страхотни победи на "свещената трева" и се надява да продължи серията си и срещу Фери. Британецът, от другата страна, също направи добро впечатление в първите три кръга. Той е последният останал представител на домакините и също ще се опита да стигне възможно най-далеч.

НА ЖИВО: Димитров - Фери

Сега двамата, които участват в основната фаза с "уайлд кард", се изправят един срещу друг на 1/8-финалите. Двубоят се очертава да бъде изключително интересен, а вие може да проследите всеки един момент от него тук. Очаква се срещата да започне не по-рано от 16:40 часа българско време. Тя ще бъде пряко излъчена по HBO Max, а има голяма вероятност да попадне и в ефира на Eurosport. Ако нямате възможност да гледате, то може да проследите развоя на двубоя на живо тук.

Мачът на Григор Димитров ще започне съвсем скоро. Двамата ще излязат на Централния корт, след като приключи двубоя между Жасмин Паолини и Александра Еала, които играят решаващ трети сет.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

Григор Димитров стартира участието си на "свещената трева" с успех над австралийския квалификант Дейн Суини. Във втория кръг от надпреварата той срещна Якуб Меншик, срещу когото нямаше победа до момента. Българинът успя да преодолее някои трудни моменти в мача и изигра страхотни втори и трети сет, за да се поздрави с крайния успех. Следващият му съперник бе Матео Беретини. Димитров започна много силно и поведе с 2:0 сета, но позволи да бъде изравнен. В решителната част той показа характер и елиминира италианеца, за да продължи напред към 1/8-финалите. Артър Фери пък победи Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс в първите си три мача.

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