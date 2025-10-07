Блестящо представяне на кардиолозите и кардиохирурзи от „Сърце и Мозък“ на Варна Ехо 12

Клиниките по кардиология и кардиохирургия в ,Сърце и Мозък‘ се представиха блестящо в дванадесетото издание на националния форум Варна Ехо 12, който традиционно събира водещи лекари в областта на кардиологията, кардиохирургията и образната диагностика. Тази година в събитието взеха участие рекорден брой специалисти от страната и чужбина.

Ръководителят на клиниката проф. Яна Симова впечатли аудиторията със задълбочен анализ и практически насочени презентации, базирани на богатия ѝ клиничен опит. Под нейното ръководство плевенската кардиологична школа затвърждава своя авторитет като една от най-иновативните в страната.

Д-р Мартина Самарджиева и д-р Вероника Петрушева представиха интересни клинични случаи от областта на кардиоонкологията – нова, динамично развиваща се субспециалност, ангажирана с диагностика, превенция и лечение на сърдечносъдови усложнения при пациенти, подложени на противотуморна терапия. В ,Сърце и Мозък‘ активно функционира специализиран екип по кардиоонкология, осигуряващ индивидуализиран подход и комплексно проследяване на пациентите.

Д-р Борислава Нинова представи клиничен случай, показващ как бързата диагностика и навременната колаборация между кардиологичния и кардиохирургичния екип са решаващи за спасяването на човешки живот. Нейната презентация подчерта значението на мултидисциплинарния подход при пациенти със спешни сърдечносъдови състояния.

С особено внимание беше прието и представянето на д-р Чавдар Иванов и д-р Ваня Петрова от клиниката по кардиохирургия, които демонстрираха иновативни диагностични и хирургични техники, както и успешни резултати при сложни интервенции върху аортата и клапния апарат. Те споделиха клиничен опит, показващ как съчетанието на високотехнологична апаратура, опитен екип и модерни подходи води до отлични резултати дори при пациенти с висок риск.

Презентациите на лекарите от ,Сърце и Мозък‘ бяха приети с голям интерес и получиха висока оценка от колегите от цялата страна. Те още веднъж доказаха, че болницата е лидер в областта на съвременната кардиология и кардиохирургия, поставяйки пациента и качеството на медицинската грижа в центъра на своята работа.