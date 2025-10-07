Войната в Украйна:

Последна дупка на кавала ли сме: Синдикати и бизнес в спор за минималната заплата

„Ние сме последна дупка на кавала не само на Европа, но и на Балканите по отношение ръста на минималната работна заплата“. Това мнение изрази пред БНТ главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев. Около 200 000 души са на минимална работна заплата у нас и то на пълен работен ден, отчете синдикалистът, позовавайки се на данни на НСИ и на НОИ. Още: Бизнесът и синдикатите не се разбраха за вдигане на минималната работна заплата

Според Кацарчев въпросът за минималната работна заплата у нас въпросът е като яйцето и кокошката.

Той смята, че е нормално да има регионални дисбаланси, но не е нормално хората да се чудят как да оцеляват. „Понеже ние с работодателите не можем да се разберем за минималната работна заплата вече втора поредна година, но въпросът е да се намери някакъв баланс между двете страни – и синдикати, и работодатели. Целта е една – ние сме държава и трябва да осигурим нормално съществуване на хората в нея“, призова Атанас Кацарчев.

Председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев заяви, че липсва социален диалог за минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. от 1213 лв. В държавния сектор една немалка част от хората не са доволни от заплатите си, посочи Радев и даде пример с предстоящия днес протест на медицинските работници. „Първата критика, която правим е, че този административен подход с автоматизъм тотално елиминира възможностите да се прави политика“, коментира председателят на АИКБ.

Румен Радев посочи, че колективното договаряне в България като цяло работи добре.

