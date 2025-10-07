Войната в Украйна:

07 октомври 2025, 08:45 часа 552 прочитания 0 коментара
Млад лекар за преговорите с властта: Сервират ни свинщина, явно толкова си могат

Докарахме я до под кривата круша с целия протест, с исканията си. Сервират ни свинщина, но явно управляващите, депутатите и институциите или не искат да ни чуят, или просто толкова си могат. Това обясни младият лекар Калина Божилова в ефира на Нова телевизия относно днешния пореден протест, които организират с искане за по-високо заплащане. Последната среща между тях и управляващите беше на 30 юли, беше сформира работна група, която да търси решение на проблемите им.

"Не искаме да работим в чужбина"

По думите й работната група се е видяла с тях в края на септември. "Оказва се обаче, че за два месеца никой нищо не е свършил. Те въобще не са седнали да прегледат предложенията и да ги обсъдят", коментира тя.

Младите медици настояват за стартова заплата от поне 150% от средната работна заплата. "Искаме да чуем поне някакво предложение. Те искат да ни обвържат с колективния трудов договор, но това няма как да стане, защото такъв договор няма. Това предложение е единствено и е безсмислено", обясни ситуацията към момента тя.

Божилова беше категорична, че те не искат да завършат медицина у нас, за да заминат да работят в чужбина. "Всеки иска да си е вкъщи и да лекува българските пациенти. Все пак на първо място ние сме българи. Аз не искам да ходя в чужбина", посочи лекарят.

По думите й има възрастни колеги, които ги подкрепят и такива, които не ги подкрепят. Според нея това е така, защото тези, които ги подкрепят са хора, които са изтърпели трудния период в началото на кариерата си и сега не разбират защо и те да ги прескочат. "Да, може би наистина сега е по-добре, отколкото преди, но това значи ли, че сега нищо не трябва да правим. Нещата не са супер, трябва да се подобрят. Трябва да сме по-настъпателни този път", коментира тя.

Виолета Иванова
