Няма жертви от еврозоната: Зам.-министър на икономиката с уверения

„На този етап не виждам сериозни притеснения. Финансите са напрегнати, икономиката е под влияние на различни шокове и кризи, но на този етап се справяме много добре. Важно е да се подхожда разумно, да се действа премислено и навреме, като хората няма от какво да се притесняват“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов пред БНТ за приемане на еврото от 1 януари 2026 г. Още: "Левовете в евро": Икономист предупреди за румънски сценарий в Бюджет 2026

Сурови глоби, ако не се спазват правилата

Той посочи още, че не вижда щети или жертви от предстоящото влизане на България в еврозоната. „Нещата изглеждат стабилно, като остават няколко месеца докрая на годината и това да продължи в добрия дух“, очаква Барбалов. Той е на мнение още, че няма да има много поводи за санкциониране на търговците, ако не спазват правилата. „Има глоби за неиздаване на касов бон, в който е посочена сумата в лева и евро, както и сурови глоби за неточно обозначаване на цените в магазините“, предупреди заместник-министърът.

Барбалов заяви, че най-тежките санкции ще са за високо необосновано вдигане на цените на храните. „Увеличението на цените е въпрос на усещане. ЕЦБ преди дни публикува изследване на движение на цените на храните в еврозоната и там се забелязва увеличение на цените на хранителните стоки. Това е сложен процес и трябва да се следи“, настоя заместник-министърът на икономиката.

