Хегсет се закани да елиминира маркер, който издава тайни военни операции на САЩ (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 08:04 часа 456 прочитания 0 коментара
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет се закани - дали шеговито или не, всеки може да прецени от долното видео - да направи така, че да подведе достовеността на т. нар. "Индекс на пицата". Индексът отчита дали има пик на поръчките на пица от пицарии в близост до Пентагона в необичайни часове от денонощието - това се счита за сигнал, че става нещо извънредно, защото се осигурява храна на повече хора, които иначе би трябвало да почиват.

През телевизионна камера Хегсет каза, че щял да почне да поръчва нарочно пица, без да трябва някой, който работи извънредно, да я яде - с други думи да създава фалшиви данни за индекса. Министърът на отбраната на САЩ беше питан дали в Пентагона не трябва просто да отиват до близките кафенета, вместо да се поръчва пица и да има подсказка, че се готви нещо.

Неведнъж "Индексът на пицата" е бил поразително точен спрямо реални събития - например, необичайно количество поръчки на пица е правено за Пентагона точно преди старта на военната кампания на Израел срещу Иран, или на американски военни кампании като например операции в Близкия изток.

Ивайло Ачев
