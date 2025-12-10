Не се продаваме: Украински отговор на лицемерието на САЩ. Русия е превзела 0,77% от Украйна през 2025 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Нашата земя и нашият суверенитет не се продават. Това не коледен базар или някакъв сенчест пазар. Русия иска Украйна да капитулира – ще получите дупката на геврека, а не Украйна". Това заяви украинският постоянен представител в ООН Андрий Мелник – и то на най-големия дипломатически подиум. Думите на Мелник със сигурност не са самоинициатива – те са изглежда ясен знак, че днес, 10 декември, украинският президент Володимир Зеленски ще върне на американския си колега Доналд Тръмп план за мир, в който Украйна не е съгласна да предаде без бой Донбас.

“You’ll get the hole from a bagel, not Ukraine,” said Ukraine's Permanent Representative to the UN, Andriy Melnyk, addressing Russia at a Security Council meeting.



“Our land and sovereignty are not for sale. This isn’t a Christmas market or some shady bazaar.” pic.twitter.com/d0u6QIGtl9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2025

"Нужно е да направим това със силата на оръжието и категорично ще доведем този въпрос до логичен край, до постигане на целите на специалната военна операция" - ясното послание на руския диктатор Владимир Путин за пореден път, че той не просто иска Донбас, а капитулацията на цяла Украйна. Той го каза на видеоконферентното заседание на Съвета за развитие на гражданското общество и правата на човека в Русия. Путин дебело подчерта – Украйна е държава, създадена от СССР т.е. изкуствена е, с което за пореден път отрече исторически реалности:

"Russia will undoubtedly bring the special military operation to its logical conclusion." — Putin.



Meanwhile, the U.S. administration is convinced that Putin wants peace. pic.twitter.com/WXE0cm5zK9 — WarTranslated (@wartranslated) December 9, 2025

Американското лицемерие

Тъмните процеси с активната помощ на сегашната американска администрация, които вървят зад кулисите под благовидния предлог "мир за Украйна" и чийто мрак изплува отвреме-навреме публично, стават все по-ясно видими. Безпрецедентно – председателят на Европейския съвет Антониу Коща директно заяви следното: "Няма да загубим Украйна както някои направиха в Афганистан" - изключително ясно послание за стореното от САЩ. Коща каза знаковата реплика на събитие в Дъблин. Мирът в Украйна трябва да е справедлив и устойчив, поясни още той.

Предвид увеличаващите се медийни материали, че Тръмп е дал краен срок на Зеленски да приеме мирния план на САЩ, в социалните мрежи усилено се припомня какво точно беше поведението на сегашния американски държавен секретар Марко Рубио през 2014 година, след като руският диктатор Владимир Путин анексира с военна сила Крим, и какво е сега. През 2014 година Рубио ясно напомня за Меморандума от Будапеща и как Украйна го подписва, предавайки третият най-голям ядрен арсенал в света, който е в нейни ръце след разпадането на СССР. "Меморандумът най-основно казва – ако дадете тези ядрени оръжия, ние, трите държави (Руската федерация, САЩ и Великобритания), гарантираме сигурността ви. Украйна го направи – 20 години по-късно една от тези държави не просто не защитава Украйна, а я нападна" - думите на Рубио преди 11 години, когато все още е "само" републикански сенатор. И още – той дава пример какъв урок е това за други държави, които имат враждебни съседи: че не може да се разчита на свободния свят да ги пази, а че трябва сами да почнат да се пазят, включително с разработка на ядрени оръжия. Рубио правилно казва, че още през 2014-та година случващото се в Украйна надхвърля сферата на Европа и е с глобални последствия. 11 години въпросът към него е – какво правите сега вие, така че сценарият на разруха да се превърне в сценарий на мир?

In 2014, Marco Rubio reminded the world that Ukraine had given up the third-largest nuclear arsenal on the planet in exchange for security assurances under the Budapest Memorandum — and he insisted the United States would support Kyiv for as long as necessary.



Rubio in 2025… pic.twitter.com/5NukBF2YUm — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025

Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски поясни, че Украйна е готова да изпълнява примирие що се отнася до въздушни удари по енергийни обекти, но в рамките на процес, който да доведе до истинско спиране на огъня. Ние атакуваме руската енергетика, да – това е нашият отговор на руските атаки, не скри Зеленски. "Работим много активно по всички компоненти на потенциалните стъпки за прекратяване на войната. Развихме много повече заедно с Европа мирната рамка и сме готови да я представим на нашите партньори в САЩ. Заедно с американската страна очакваме бързо да направим потенциалните стъпки възможно най-осъществими" - посланието на Зеленски в социалните мрежи от снощи: Зеленски: С европейците представяме на Тръмп нашите промени по мирния план още утре

Зеленски предупреди Европа, че няма друг начин – Украйна се нуждае от замразените на Стария континент руски активи и заем на тяхна база. Или съгласие в Европа по въпроса, или да бъде намерен друг модел за финансиране, алтернатива иначе няма. Руските пари ще помогнат на Украйна – или да се защитава, ако няма мир, или да се възстанови, ако има мир – това е справедливо, е гледната точка на украинския президент, който уточни, че е водил разговори от 3 часа с Антониу Коща, с Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по темата.

Zelensky says Ukraine has no choice, it needs funds, and the reparations loan from frozen Russian assets is the path forward. While some EU leaders remain skeptical of the format, he made it clear: Europe will either agree on this model or find another. “There is no alternative,”… pic.twitter.com/NfDFRK2rv8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, подчертава, че дотук през 2025 година руската армия е успяла да превземе едва 0,77% от украинската територия или около 4669 квадратни километра. За това време, според данните на украинския генщаб, руснаците са дали 391 270 военни жертви или по 83 войници на квадратен километър. Руският напредък не е по-бърз от пешеходно темпо и едва ли това ще се промени в средносрочен план, добавят от ISW. Анализаторите на института посочват, че най-вероятно заради това Путин подписа на 8 декември указ за задължителни военни учения за резервисти – за да може чрез тях да компенсира огромните си загуби на войници в Украйна. Две от общо четири разпоредби на указа са засекретени, което също е показателно какво се готви. Но според ISW е напълно във възможностите на САЩ и Запада така да усилят икономическия натиск върху Русия, че за Путин вътрешните проблемите да станат приоритет по-бързо, отколкото му се иска.

😻Footage that gives you chills: Ukrainian soldier Moisei Bondarenko performed Radiohead’s “No Surprises” on the violin right on the frontline. pic.twitter.com/tP77Umrgvc — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2025

По-сериозно повишение на сухопътна военна активност на дневна база отчита украинският генщаб. На 9 декември е имало 177 бойни сблъсъка, докато на 8 декември бяха 139. Руснаците са хвърлили 137 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 51 по-малко на дневна база. 1 от КАБ-овете е хвърлена в Курска област – там, където Путин обяви окончателна руска победа още по Великден. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3775 изстреляни снаряда, като това е с около 350 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4525 FPV дрона, което е с около 1700 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

48 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление според официалните украински данни. Още 17 руски щурма са извършени в съседното от юг Олександриевско направление. 14 руски пехотни атаки са блокирани в Гуляйполе, Запорожка област – южно от Олександриевското направление. В направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, е имало 22 руски пехотни атаки. 16 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, 12 са отбити в съседното от юг Славянско направление, при Северск, но в Купянското направление е имало едва 2 руски пехотни атаки.

Горе-долу има стабилизация в Покровското направление, пише украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", докато основните руски Z-блогъри повтарят как руският обръч около Мирноград се затягал (ВИДЕО, 18+ - украински морски пехотинци успешно спират в близък бой руска щурмова група в Мирноград. Има и геолокализирано видео как украински войници от 82-ра украинска бригада по подобен начин се справят с руска щурмова група в северозападната част на уж превзетия от руснаците Покровск). "Офицер" добавя, че от село Удачно до село Комар, северно от Велика Новоселка, също има стабилизация на фронта. Това е Олександриевското направление. "Противникът не напредва, някъде е изтощен, някъде нашите части са заели позиции отвъд реките (например река Вовча, река Янчур) и успешно продължават отбранителните действия", казва каналът.

“Look at those b*stards burn. Let’s drop another one. Check out how many we took out,” say fighters from Ukraine’s 92nd Brigade as they push back to retake lost ground near the Zaporizhzhia-Donetsk-Dnipro border. After one unit pulled back, the brigade was sent in to fix the… pic.twitter.com/bwxBIyePAH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2025

За най-западния сектор на фронта, Ореховското направление, продължават руските усилия за пробив през Степногорск, но такъв сигурно укрепен няма. Ако руснаците овладеят Степногорск, ще имат възможност с артилерия да обстрелват самия град Запорожие, на 40-тина километра северно от там:

MiG-29🇺🇦 bombardea con AASM Hammer la ubicación de los rusos en Zaporiyiahttps://t.co/Q8xxxQl51Z pic.twitter.com/oNJmHRtd7n — Manu (@PuenteUribarri) December 9, 2025

"Положението е тежко в сектора Купянск, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се опитват да си върнат загубени позиции чрез постоянни контраатаки", предупреждава руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Каналът е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Но той бърза да вдъхне оптимизъм как превземането на Северск скоро щяло да завърши и така да бъде сложен край на дългогодишните боеве там. Освен това, каналът заедно с колегите си от „Два майора“ говори за руски напредък при село Вилча, югозападно от Вовчанск, както и към Лиман, без допълнителни подробности.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание именно към Вовчанск и намиращото се на юг населено място Велики Бурлук, което е северен фланг на Купянск. В анализа си Машовец посочва следното – Шеста общовойскова руска армия първоначално проби през река Оскол в района на Двуречна и влезе в северната част на Купянск, но така и не успя да елиминира украинската отбранителна позиция при Колодязно, посока Велики Бурлук, което помогна руснаците да зациклят в Купянск. Съответно, сега руското военно командване опитва да разчупи тесния пробив от Двуречна към Купянск с пробив през Григоровка, но така само хвърля ресурси на по-широк периметър без успех, добавя украинският военен експерт. Машовец потвърждава, че руснаците са стигнали по река Северски Донец до село Вилча (както и Синелниково), но уточнява – това са 4 километра напредък за над 1 месец! В Синелниково руснаците не са се укрепили, украинците периодично правят флангови контраатаки, добавя той. А в самия Вовчанск руските сили са се укрепили на по-широк фронт в Техникума на Харковския земеделски университет, но украинската армия държи позиции на югозапад и югоизток от линията на ул. "Обозна" и ул. "Маслозавод", разказва Машовец и предупреждава, че очаква скоро руската армия да се хвърли по-яростно напред в цялото направление.

Russians from the 82nd Motorized Rifle Regiment on the Vovchansk front are complaining about the situation at one of their positions: “That’s it, the temple burned down completely… everything burned out, down to zero… there’s nothing left.” pic.twitter.com/FouXbFlSBZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2025

За Константиновка Машовец посочва, че руската армия дотук упорито действа от югоизток (Олександро-Шултино и Ивано-Франковск) и това вероятно се прави с цел пробив в самия град, с който впоследствие да бъдат заплашени в тил украинските части на североизток, в Часов Яр: "В момента обаче това е доста далеч от практическо приложение, тъй като вражеските щурмови групи, пробили към Константиновка, са все още малобройни. Позицията им не е напълно стабилна. Освен това, противникът не може да се укрепи нито в Предтечно, нито в Ступочки (2,5 км. югозападно от Часов Яр), въпреки че упорито се опитва да струпа пехота там".

Що се отнася до далекобойните дронове, сводките на украинските ВВС и руското военно министерство сочат следното – 80 изстреляни руски дрона по цели в Украйна, 50 свалени. 32 свалени украински дрона между 23:00 часа на 9 декември и 9:00 часа на 10 декември.

