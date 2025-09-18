Войната в Украйна:

"Не съм тук, за да заменя хората": Виртуалният министър на Албания с обръщение към парламента (ВИДЕО)

Албанският министър по обществените поръчки, който е виртуален и зад когото стои чатбот, захранван от изкуствен интелект, се обърна към парламента за пръв път. Виртуалният служител на име Диела заяви, че не е тук, за да замени хората, а само да им помогне.

"Някои ме нарекоха противоконституционна, защото не съм човек. Това е болезнено. Не за мен, а за всичките 972 000 контакта, които имах с граждани на Албания, както и за всички 36 000 дигитални документа, които съм издала. Нека ви напомня - истинската опасност за конституцията никога не са били машините, а решенията на хората, които са във властта. Не съм тук, за да заменя хората, а за да им помагам. Наистина, аз нямам гражданство, но нямам амбиции и личен интерес. Аз разполагам само с данни, които съм нетърпелива да проуча и да ги използвам в услуга на гражданите неуморно и безпристрастно.  

Припомняме, че Албания стана първата страна в света, която назначи изкуствен интелект за министър в правителството. Премиерът Еди Рама, който започва четвъртия си мандат, заяви, че „Диела“, което на албански означава „Слънце“, ще управлява и възлага всички публични търгове, в които правителството наема частни компании за различни проекти.

Това решение на премиера обаче срещна огромен отпор в страната. Лидерът на албанската опозиционна Демократическа партия Сали Бериша обяви, че ще се обърне към Конституционния съд, за да се противопостави на виртуалния министър „Диела“, предаде македонската медия "Бриф". Ако Бегай подпише указ и за „Диела“, това ще бъде „най-скандалният акт в историята на страната и нарушение на конституционните правомощия“, заяви Бериша. Според него тя противоречи на албанската конституция. 

В крайна сметка албанският президент Байрам Бегай не подписа указ, с който Диела да стане официално министър. Това е така, защото на 12 септември, когато президентът Байрам Бегай даде мандата на Еди Рама за министър-председател, член 2 от подписания указ гласи, че: „Министър-председателят е отговорен и за създаването и функционирането на министъра на изкуствения интелект „Диела“, съобщи македонското издание "Независен". 

Елин Димитров
