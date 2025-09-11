Войната в Украйна:

Еди Рама обяви новото правителство: Албания ще има виртуален министър

11 септември 2025, 17:32 часа 198 прочитания 0 коментара
В исторически ход премиерът Еди Рама представи новия си кабинет за четвъртия си мандат и обяви „Диела“ - първата жена министър, създадена с изкуствен интелект, съобщи македонската медия "Рацин".

"Диела" ще има неограничени възможности и няма да бъде ограничена от географски граници. Тя ще отговаря за надзора на обществените поръчки и ще улеснява работата на държавните институции, откривайки нова ера в политиката и администрацията.

„Това е първият път в историята на Албания, в който имаме министър, който е изцяло дигитален. Диела ще ни помогне да работим по-бързо, по-ефективно и по-прозрачно“, каза Рама пред делегатите на Националното събрание на Социалистическата партия.

Премиерът подчерта, че дигитализацията и иновациите са ключови за бъдещето на страната. „Партиите се сменят на всеки четири години, но наше задължение е да водим страната към 2050 г. Диела е доказателство, че мислим крачка напред“, добави Рама.

Виртуалният министър ще бъде достъпен за обществеността и институциите чрез дигитални канали, въпреки че няма да има физическо присъствие в офисите. Ходът вече предизвика голям интерес в световните медии и отвори дискусия за бъдещето на изкуствения интелект в правителствените функции. ОЩЕ: Бъдещето на войната: Автономен изкуствен интелект ще помага на американските военни на фронта

Деница Китанова
