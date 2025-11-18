Студио Actualno:

След приемането на България: Председателят на Еврогрупата подаде оставка

18 ноември 2025, 16:29 часа 290 прочитания 0 коментара
Подавам оставка като председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, считано от днес, се посочва в изявление на Паскал Донахю, разпространено от пресслужбата на Европейския съвет. Той пояснява, че скоро ще поеме висок пост в Световната банка във Вашингтон. Донахю подчертава в своето изявление, че в неговия мандат е постигнат напредък с приемането в еврозоната на България и Хърватия.

"Укрепихме еврото"

Укрепихме еврото благодарение на сътрудничеството в Еврогрупата, нашата валута е не само икономически проект, а и резултат от споделени ценности. Вярвам, че постигнахме напредък, включително със съгласуването на бюджетните политики, приемането в еврозоната на България и Хърватия, с работата по съюза на капиталовите пазари, цифровото евро и банковия съюз, добавя Донахю.

Мисията на Световната банка е водеща в нашия свят с разработването на политики и предоставянето на финансова подкрепа. Новият пост е възможност да продължа службата за обществото по различен начин, добавя той.

Донахю наскоро бе преизбран за нов мандат начело на Еврогрупата. В днешното съобщение се пояснява, че предстои избор на негов приемник възможно най-скоро. Междувременно министърът на финансите на Кипър ще изпълнява длъжността. Страната поема председателството на Съвета на ЕС от януари догодина.

Теменужка Петкова за първи път участва в заседание на Еврогрупата

Пламен Иванов
