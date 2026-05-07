"Недоволството срещу Путин е колосално": Негово пропагандно оръжие говори пред The Washington Post (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските елити влизат във все по-големи противоречия заради войната в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин и трупащите се тежки последствия от нея за Русия. Това пише в свой материал The Washington Post, като уточнява, че сблъсъкът е основно между два кръга – този, воден от Сергей Кириенко (бивш ръководител на "Росатом" и настоящ началник на администрацията на Путин) и ФСБ. Източниците на американската медия сравняват ситуацията с кризата от 1996 г. – един от най-трудните периоди за руското правителство след разпадането на Съветския съюз.

Според материала, в руската система расте чувството за безнадеждност и загуба на контрол. Длъжностни лица и бизнес лидери все по-често наричат войната авантюра на Путин, а не обща кауза. За руската система, изградена на базата на лична лоялност към диктатора, това е тревожен знак. Путин е довел страната до задънена улица и никой не разбира какво ще се случи по-нататък – това е усещането. А междувременно Кириенко и ФСБ спорят за подхода – дали ситуацията може да бъде контролирана чрез пропаганда и политически маневри, или трябват по-крути мерки, повече цензура и повече контрол. И това на фона на засилващи се критики и буквално сеене на паника от страна на Z-блогърите – знаково е как путинисткото оръжие Иля Ремесло – тотален доносник, клеветил в безброй случаи например Алексей Навални, рязко промени курса. Именно той говори с The Washington Post и е основен източник на материала, като казва: "Мащабът на недоволството (от Путин) е колосален. Имам впечатлението, че част от системата вече работи срещу Путин. Путинова Русия ще последва пътя на СССР – всичко се повтаря": Z-блогър обърна палачинката: Путин е военнопрестъпник и крадец, да влиза в затвора (ВИДЕО)

"This is a complete disaster; we are being killed every day." - A Russian blogger lashes out at his own authorities and spends almost a full minute spitting at the camera in rage. pic.twitter.com/xHprgAyEqk — WarTranslated (@wartranslated) May 6, 2026

Денят на победата – с потенциал за невиждан взрив

Светът вече гледа с напрегнато очаквано какво ще се случи в събота, 9 май, след украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение на 6 май следното: "Русия отговори на нашето предложение за прекратяване на огъня само с нови удари и нови атаки. През целия ден, почти всеки час, идваха съобщения за удари от различни райони на Украйна: Донецка, Харковска и Днепропетровска област, Сумска област, Черниговска област, Запорожска и Херсонска област. Русия не е спирала нито една форма на военната си дейност. За съжаление не е. Украйна ще действа по същия начин. В зависимост от ситуацията за една нощ и утре ще определим и напълно оправданите си отговори.

Русия получи от нас ясно предложение оръжията да замлъкнат и знае как да се свърже с Украйна или нашите партньори, за да съгласува детайлите. Ако единственият човек в Москва, който не може да живее без война, се интересува само от един парад и нищо друго, това е друга история. Украйна е готова да работи за мир. Украйна се стреми да сложи край на тази война достойно. Русия се бори дотам, че дори основният ѝ парад сега зависи от нас. А това е ясен сигнал: Стига толкова".

Интересна новина покрай тези думи - "Украинская правда" съобщава, че Зеленски е разпоредил да се изготви проект за закон за дейност на частни военни компании. Украинските власти целят да установят система, при която украинските ветерани могат да използват бойния си опит в чужбина и да получават заплащане за това - но под шапката на украинската държава, а не на частна база.

На този фон, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова всички чужди дипломатически представителства и такива "на международни организации" в Киев да се евакуират, ако Украйна атакува Москва на 9 май. Захарова използва познати епитети и език, описвайки възможна атака като "терористична" - на фона на купищата руски терористични атаки срещу цивилни и граждански обекти в Украйна, пример: Русия с мащабна атака по украински градове, загинали са десетки цивилни (ВИДЕО)

Russia's MFA spokeswoman Maria Zakharova urged diplomatic missions and international organizations in Kyiv to evacuate staff and citizens immediately, citing the risk of Russian retaliatory strikes on decision-making centers. The warning followed Russia’s unilateral May 8-9… pic.twitter.com/VnEyoSwgdM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 6, 2026

"Русия решително игнорира предложението на Зеленски за примирие от 6 май и отприщи атаки с дронове и ракети, които убиха 21 цивилни и раниха още 82 в Украйна (в Днипро, Запорожие и Краматорск). Едностранните прекратявания на огъня от Русия и Украйна и обвиненията в нарушения на прекратяването на огъня продължават да показват необходимостта всяко споразумение за прекратяване на огъня или мир да бъде официално договорено предварително от всички страни и да включва стабилни механизми за мониторинг", посочи ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - Още:

A possible scenario for the parade on Red Square has appeared on social media...



Enjoy watching! pic.twitter.com/X9EAb6vlrl — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Спад в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 6 май са станали 157 бойни сблъсъка спрямо 186 на 5 май. Руснаците са хвърлили 256 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 15 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2696 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 950 надолу. Руската армия е използвала 9317 FPV дрона, което с около 1000 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо – 29 отбити руски пехотни атаки там, като отново Покровск присъства в списъка на украинския генщаб с локации на активни бойни действия. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 17 руски пехотни атаки, обаче откъм Часов Яр пак няма нито една руска пехотна атака. Противникът контраатакува при Константиновка, оплаква се руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 21 руски пехотни атаки, а "Два майора" се жалва, че в Ореховското направление, западната част на Запорожка област, "обстановката се влошава, противникът контраатакува и заема превзети преди руски позиции". В това направление украинският генщаб отчита само 2 руски пехотни атаки за последните 24 часа. По 17 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското и в Южнослобожанското направление (района на град Вовчанск), 10 руски пехотни атаки са станали в Купянското направление. А руският военнопропагандент телеграм канал "Рибар" признава с половин уста, че украинците контраатакуват при Мирополе, граничната част на Сумска област, след като каналът и Z-блогърите гръмко се хвалеха как селото било превзето и украинците публикуваха видео с техни войници с украинското знаме в центъра му, за да покажат, че не е вярно – ОЩЕ: Путин трепери за Деня на победата: Зеленски го постави в поза "партер" (ОБЗОР – ВИДЕО)

in the same area in Zapo, GUR subunits with the help of micro drones, counterattack and take VDV prisonershttps://t.co/4sNs3Gq4jl https://t.co/lWMnC1TQL1 pic.twitter.com/mZh7fub9qv — imi (m) (@moklasen) May 6, 2026

Real drone duels with the enemy — through the eyes of paratroopers of the 7th Air Assault Corps.

“Molniya” drones in the sky, threats from informants, and a constant game of hide-and-seek with death.

Here’s archival footage from the past six months: the real “daily routine” of… pic.twitter.com/7ybrsNYWXv — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 6, 2026

15 “Pskov paratroopers” — eliminated in Hryshyne 💥

The enemy is attempting to break through the defense using small-group assaults and trying to consolidate on captured positions. We call this infiltration.



To hold ground, russian forces use residential and public buildings as… pic.twitter.com/Ycyd03krjY — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 5, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец изказва предположение, че през това лято Русия ще опита да атакува с всички сили както към Славянск и Краматорск, така и в Запорожка област – едновременно. Това обаче може и да не стане предвид количеството и качеството на руските военни резерви – и в двата аспекта Путин няма как да е възхитен, смята Машовец. "Ситуацията може да се подобри със следващия етап на т.нар. "частична мобилизация", но това трябва да бъде обявено и изпълнено навреме и вече има закъснение за тазгодишната лятна руска офанзива", казва украинският експерт и прави прогноза: 60% вероятност Русия да атакува с всички сили в крайна сметка само в едно от направленията (или Славянск-Краматорск, или в Запорожка област) и 40% вероятност да атакува едновременно с всички сили в двете. Още: Русия отговори на примирието на Зеленски с дронове и смърт, Путин в болезнен сблъсък с реалността (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 102 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 92 от тях са били свалени, сочи сводката на украинските ВВС. Общо 8 руски далекобойни безпилотни системи са успели да нанесат удари на 6 места в Украйна, отломки от свалени дронове са паднали на още 4 места.