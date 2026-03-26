Неизброими щети и поражения в руското пристанище Уст-Луга след масирания украински удар (ВИДЕО)

3 петролни танкера, 5 резервоара-цистерни за гориво, 3 кея за товарене и инсталации на "Новатек" са понесли поражения при голямата украинска атака с дронове срещу пристанище Уст-Луга в Ленинградска област преди 24 часа. Това казват източници от службите за спешна помощ в региона на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

В петте резервоара-цистерни е имало мазут и газов кондензат, всички те са се запалили, пламъците са обхванали над 15 000 квадратни метра. Отделно и помпена станция е понесла щети.

Сред ударените кораби са танкерът под гръцки флаг "Aisopos", танкерът под флага на Маршалови острови "Sea Hymn" и танкерът под флага на Сиера Леоне "Fiesta".

Освен това, пожар е избухнал в предприятие за товарене на петролни продукти на "Новатек". Повредени са 3 технологични агрегата, включително хидрокрекинг, кейова конструкция, сграда за комунални услуги, разпределителна подстанция и общежитие. Пристанищният кран на терминала и платформата за тендери на кей "Портенерго" също са повредени.

Повече от 200 служители са евакуирани от терминала след въздушната атака. Пристанищните операции са преустановени, същото е положението и в Приморск - пристанището беше ударено в началото на седмицата.

Днес, 26 март, правителството на Ленинградска област съобщи, че пожарите в пристанище Уст-Луга и индустриалната зона в Киришки район са били овладени. Там "контролираното изгаряне на петролни продукти продължава".

Уст-Луга е едно от най-големите пристанища на Русия в Балтийско море. Към 2025 г. товарооборотът му е бил 130,5 милиона тона. В пристанището се намират няколко терминала, както и производственият комплекс на "Новатек Уст-Луга" ООД за фракциониране и претоварване на стабилен газов кондензат. Кондензатът се използва за производство на лека и тежка нафта, керосин, дизелови фракции и мазут.

Дронове атакуваха и корабостроителницата във Виборг, повреждайки два кораба на бреговата охрана в процес на строителство.

