"Нека опитат": Подигравки с Путин заради С-400 в Крим (ВИДЕО). Рогозин стана запорожки сенатор

Видеозакачка с думите на Путин в стил "и те опитаха" вече обикаля социалните мрежи:

Newsweek: Руските С-400 все по-често стават на парчета след украински удари

The strike on the headquarters of the Russian Black Sea Fleet once again confirmed the fact that the Russian air defense system is helpless against Western-made cruise missiles. pic.twitter.com/nQuDlZLb3O