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Принц Хари пристигна в Лондон, ще се срещне ли със семейството си?

07 юли 2026, 8:16 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Принц Хари пристигна в Лондон, ще се срещне ли със семейството си?

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Британският принц Хари пристигна в Лондон, но около начина, по който ще протече посещението на по-малкия син на крал Чарлз Трети във Великобритания, цари объркване. Това е поредното доказателство за продължаващото напрежение между него и кралското семейство, отбелязва "Франс прес".

Къде ще бъде настанен Хари? Ще се присъединят ли по-късно към него съпругата му Меган и двете им деца? Въпросите около няколкодневното посещение на херцога на Съсекс са много.

Причината за посещението му в Лондон

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Визитата му в родината му е свързана с подготовката за състезания, организирани от него за ранени и болни военнослужещи, които ще се проведат през 2027 г. в Бирмингам.

Първоначално се очакваше принц Хари да бъде придружен от съпругата си Меган и двете им деца – Арчи и Лилибет. Това щеше да бъде първото им посещение във Великобритания заедно от 2022 г. насам. Британските медии дори обсъждаха възможността крал Чарлз Трети да се срещне с внуците си.

От обявяването на визитата в средата на юни обаче организацията ѝ предизвика множество спекулации – относно сигурността, настаняването и програмата на принца и неговото семейство.

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Полемика относно настаняването му и охраната му

Вчера имаше истинско объркване заради противоречиви информации от Бъкингамския дворец и от обкръжението на Хари. Няколко британски медии, позовавайки се на източник, близък до принца, съобщиха сутринта, че Хари ще отседне в Бъкингамския дворец по време на престоя си в Лондон. По-малко от два часа по-късно същите медии публикуваха опровержение от двореца. Според него Хари не е приел достатъчно рано отправената му покана да отседне в официалната резиденция на британския монарх. Малко след това говорител на принца пък заяви, че е "разочароващо", че поканата от двореца "е била оттеглена в последния момент".

В края на юни източник, запознат с организацията на посещението, беше заявил, че 41-годишният Хари и семейството му ще бъдат настанени поне за част от престоя си в кралска резиденция.

Полемиката избухна само два дни след като близък до херцога на Съсекс потвърди, че в крайна сметка той ще пристигне сам в британската столица, като остави отворена възможността Меган и децата да се присъединят към него по-късно в друг град.

Британските медии съобщават, че принц Хари, който живее в Калифорния от 2020 г., след като се оттегли от кралските си задължения, е силно недоволен от отказа на британските власти да му предоставят полицейска охрана за него и семейството му.

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След решението на властите "херцогът прекара миналата седмица в организиране на алтернативни мерки за сигурност. След като те бяха осигурени, през уикенда той официално прие предложението за настаняване", заяви в понеделник неговият говорител.

Въпросът със сигурността остава една от най-сериозните причини за напрежение между Хари и кралското семейство. След преместването си в САЩ Хари и Меган загубиха правото на постоянна полицейска охрана, финансирана от британските данъкоплатци, като необходимостта от такава вече се преценява индивидуално за всяко посещение. Принцът оспори тази практика в съда, но загуби делото.

Настоящото посещение съвпада и с очакваното утре съдебно решение по делото, заведено от Хари и други известни личности срещу издателя на "Дейли мейл", когото те обвиняват в незаконно събиране на лична информация. През януари Хари даде показания пред Висшия съд, като заяви тогава, че британските таблоиди са превърнали живота на съпругата му в "истински кошмар".

Ще се срещне ли със семейството си

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Все още не е известно дали по време на посещението си Хари ще се срещне с крал Чарлз Трети, както и с по-големия си брат принц Уилям, с когото според информации той не поддържа никакъв контакт след излизането през 2023 г. на мемоарите му „Резервният“, съдържащи остри критики към престолонаследника и съпругата му Кейт.

Въпреки че през последните години Хари неколкократно се е връщал във Великобритания, той се е срещал с баща си само два пъти – през февруари 2024 г., непосредствено след като беше съобщено, че кралят страда от рак, и през септември.

Източник: БТА

 

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Весела Софева
Весела Софева Редактор
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