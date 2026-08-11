Операция "Върколак": Латвия с удар по нелегалния тунел на границата й с Беларус

Латвия заяви днес, че на границата ѝ с Беларус е бил открит тунел, и обяви началото на операции за борба с мрежите за трафик на хора, които помагат на все повече нелегални имигранти да влязат в страната. Миналия месец латвийски военнослужещи използваха сълзотворен газ и произведоха предупредителни изстрели, за да спрат мигранти, опитващи се да влязат в страната от Беларус, с който Латвия има 173-километрова граница.

"Защитата на източната граница на Латвия ще бъде укрепена чрез по-тясното сътрудничество между граничната и националната полиция, въоръжените сили и службите за сигурност, както и по-широкото приложение на дронове за навременно засичане и задържане на нелегални мигранти", заяви латвийският министър на вътрешните работи Янис Домбрава на пресконференция с премиера Андрис Кулбергс.

От своя страна Кулбергс посочи, че престъпни мрежи улесняват нелегалната миграция от Беларус към Латвия, като се стремят да проникнат в Шенгенското пространство, но крайната цел за мигрантите е друга страна на европейския континент.

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"Те мигрират към страната, откъдето е по-лесно да се влезе в ЕС, така че ние не трябва да сме държавата, където преминаванията са най-лесни", подчерта Кулбергс.

Министър-председателят изтъкна, че ще бъдат предприети действия срещу мрежите за трафик на мигранти от пограничните райони до крайната им дестинация, както и всички второстепенни помощни пунктове в Латвия в рамките на операция "Върколак".

"Ако всичко протече по план, то ние сме уверени, че ще нанесем силен удар по тази система. Искам да кажа на организаторите на мрежите – вашите дейности ще бъдат прекратени", подчерта Кулбергс.

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