Нивото на водата в Херсон е паднало с 20 см през нощта

Сутринта на 9 юни водата в региона се задържа на ниво около 5,38 м, наводнени са 3624 къщи в 32 населени места, съобщи Прокудин в "Телеграм".

Междувременно военната администрация на Херсонска област предупреди доброволците с лодки, които са планирали да се включат в спасителната операция, да не влизат в Херсон. Това се налага поради постоянния руски обстрел, докато тече евакуация, и влошаването на ситуацията.

"Сега има достатъчно сили за спасяване на хора и животни от наводнените територии", се казва в съобщението. За четири дни са евакуирани 2352 души и 550 животни.

Всичко това е следствие на взрива на Каховския язовир през нощта на 6 юни, който предизвика огромни наводнения по поречието на Днепър и доведе до екологична катастрофа.

Нивото на водата в язовир Каховка продължава да спада, съобщи "Укрхидроенерго". През изминалото денонощие водата е спаднала с още един метър и към 08:00 ч. в петък нивото ѝ в района на Никопол е 11,74 м. Така, откакто язовирът бе взривен, водата вече е спаднала с 4,7 м.

Сега по-голямата част от водноелектрическата централа е под вода и продължава да се руши.

От "Укрхидроенерго" се опитват да съберат колкото се може повече вода в горните язовири на Днепър, за да създадат летен резерв.

