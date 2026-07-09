Няма доказателства Киев да стои зад взривовете на "Северен поток": Украинската Главна прокуратура

Канцеларията на украинския главен прокурор отрече днес Киев да стои зад взривовете на газопроводите "Северен поток" през 2022 г. и предложи създаването на съвместен разследващ екип с Германия, която подозира, че украински държавни структури стоят зад атаката, предаде Ройтерс.

Експлозиите, станали месеци след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., повредиха газопровода "Северен поток 1" - жизненоважно съоръжение за руските доставки на газ за Европа, както и "Северен поток 2", който тогава все още не бе пуснат в експлоатация.

Канцеларията на украинския главен прокурор посочи в изявление, че въз основа на досегашните констатации от разследването, няма доказателства, които да сочат, че Украйна, нейни официални структури или представители са замесени във взривовете на двата газопровода или да са давали съответните заповеди за извършване на атаката от името на Киев.

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"В същото време разследването на всички обстоятелства все още не е завършило, а необходимите доказателства все още се събират и оценяват", посочи канцеларията.

Миналата седмица германски федерални прокурори повдигнаха обвинения на бивш офицер от украинската армия в съучастие във военно престъпление във връзка с взривовете, обвинявайки го, че е действал от името на неназовани украински държавни структури.

Арестуван през август в Италия и екстрадиран в Германия през ноември заподозреният, идентифициран като Серхий Кузнецов, отхвърля обвиненията.

Украйна иска създаване на съвместен разследващ екип с германските власти, което да позволи навременен обмен на информация, като същевременно продължава да си сътрудничи с германската прокуратура, посочи канцеларията на украинския главен прокурор.

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Германските прокурори твърдят, че Серхий Кузнецов, който е бил офицер на активна военна служба през 2022 г., е сътрудничил с други военнослужещи в планирането и извършването на взривовете, които трайно са прекъснали доставките на руски газ за Европа, ограничавайки по този начин финансовите приходи на Москва, необходими за продължаване на военната ѝ кампания в Украйна, отбелязва Ройтерс.