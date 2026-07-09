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След експлозиви в пощенски пратки: Осъдиха руска съпружеска двойка в Полша

09 юли 2026, 15:37 часа 198 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След експлозиви в пощенски пратки: Осъдиха руска съпружеска двойка в Полша

Руска съпружеска двойка беше обвинена в шпионаж в полза на Москва от съд в Полша и бе осъдена на затвор, съобщи полската прокуратура. Единият от съпрузите е признат за виновен и за помагачество при изпращане на бомба в пощенска пратка, предаде Ройтерс. 

Европейските власти са особено бдителни за пратки, съдържащи взривни устройства, след поредица от експлозии в куриерски центрове във Великобритания, Германия и в покрайнините на Варшава през юли 2024 г. 

Властите заявиха, че зад тези инциденти стои Русия, която многократно отрече обвиненията. 

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Мъжът, който беше идентифициран само като Игор Р. по силата на полското законодателство за защита на личните данни, получи присъда от съда в северния град Сосновец. Той бе обвинен за участие в операция за изпращането на пратка, съдържаща експлозив, чрез куриерски служби.

Игор Р. и съпругата му Ирина бяха признати за виновни и в предоставянето на руското разузнаване на информация за руски опозиционни активисти, живеещи в Полша, както и със сведения за всички други лица и институции, които им помагат. 

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Мъжът бе осъден на седем години лишаване от свобода, докато съпругата му получи тригодишна присъда.

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Полша Руснаци Русия съд експлозиви
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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