"Възраждане" пробва да изкуши управляващите със закона за "чуждестранните агенти", гражданският сектор реагира

За пореден парламент проруската партия "Възраждане" ще опита да прокара проектозакона си за регистрация на "чуждестранни агенти", става ясно от данни в деловодството на Народното събрание. Законопроектът е входиран на 26 юни, показа проверка на Actualno.com. За чуждестранни агенти ще бъдат обявявани медии и физически лица, които формират обществено мнение и публично разпространяват мнения и позиции, се казва в преамбюла на проекта.

За да бъдеш обявен като чуждестранен агент, ще бъде достатъчно да получиш от външен източник годишно сума, еквивалентна на 1000 евро. Под средства се разбира и всяка материална облага, която може да бъде остойностена в парично изражение. При това чуждо влияние ще се открива и при финансиране от отделни европейски държави, освен ако средствата не са изрично осигурени от програми на ЕС. Това превръща в чуждестранни агенти всички, които работят с фондове от Великобритания, Норвегия или Швейцария например, но и тези, които получават средства от френски и германски фондации, които не са част от общи европейски проекти.

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Законопроектът е почти дословно преписан по руския образец на същия закон, изработен от Кремъл. Основен обект на закона ще бъдат медиите, които са споменати в първа точка от чл.3: "Този закон се прилага в случаите на:

публично разпространяване на информация чрез средствата за масово осведомяване; извършване на разяснителни, обучителни, информационни, агитационни и други кампании от лицата по член 1; предоставяне от лицата по член 1 на социални, потребителски или други услуги свободно или по силата на закон или други нормативни актове, както и при всяка друга дейност с нестопанска цел в частна или обществена полза; реализация на проекти от лицата по член 1, насочени към или засягащи отделни социални групи от обществото и финансирани от външни източници."

На практика това означава, че всички сайтове, които работят с реклама от Гугъл, ще бъдат обявени за чуждестранни агенти, става ясно от прочита на закона, цитирани от "Площад Славейков". Законът предвижда още "агентите" да не могат да преподават на деца, да не могат да работят в държавни университети и в БАН, както и в обекти на МВР и Министерство на правосъдието. Забранява им се да извършват творческа дейност за сметка на държавния или местния бюджет, да участват в обществени поръчки, да участват в проекти на държавната и местната власт и да извършват оценки върху околната среда. Забранява им се да участват в политически дейности, лобиране или предизборна агитация под каквато и да е форма, както и дейности по оказване на влияние върху всяка част от обществеността на България. Освен това подлежат на ежегоден финансов одит, който следва регулярно да бъде публикуван в регистър за "чуждестранни агенти".

"Чуждестранните агенти" ще трябва за своя сметка и непрекъснато да публикуват уточнения, че са такива - във всяка своя публикация, с шрифт, не по-малък от половината от шрифта на заглавието. В мотивите си от проруската формация са посочили, че проектозаконът цели "независимост от идеологии и политически доктрини, съответствие с общочовешките ценности и националните традиции". Почти същия, но по-малко рестриктивен, беше проектозаконът за чуждестранните агенти, внесен от "Възраждане" през 2022 г. Тогава той не беше приет от Народното събрание.

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Гражданският сектор реагира

Почти веднага не закъсня и реакцията на неправителствения сектор и граждански организации, които отново поеха инициатива за петиция с призив "законите да не бъдат бухалки".

"Когато от парламентарната трибуна се атакуват граждани, медии и организации, когато отново се внасят репресивни законодателни предложения и когато правото на сдружаване се поставя под натиск - мълчанието не е опция. Затова заедно с партньорски организации стартираме петиция против законите "бухалки" в България. Настояваме народните представители: да отхвърлят репресивните законодателни предложения; да защитят свободата на словото, правото на сдружаване и открития публичен дебат; да не допускат парламентът да се превръща в сцена за очернящи кампании срещу граждани и организации", пишат инициаторите от Българския център за нестопанско право, Форум Гражданско Участие, Амнести Интернешънъл България и Национален младежки форум.

Петицията е налична онлайн ТУК.

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