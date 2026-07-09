Сърбия разреши Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. Решението е взето без провеждането на съдебно заседание, съобщи Нова телевизия. Предстои Мавродиев да бъде конвоиран до България. Неговият адвокат Емануил Йорданов неколкократно заяви, че клиентът му възнамерява доброволно да се върне в София.

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни, след като от август 2024 г. беше обявен за международно издирване във връзка с разследване на Комисията за противодействие на корупцията за предполагаемо длъжностно присвояване на кредит в размер на 150 млн. лева, отпуснат от държавната банка. Още: Кога Стоян Мавродиев ще се върне в България: Говори адвокатът на финансиста

По същото разследване беше задържан и бизнесменът Румен Гайтански, но впоследствие беше освободен. Тогава съдът прие, че към онзи момент липсват достатъчно доказателства, които да подкрепят обвинението за извършено присвояване.

Според тезата на прокуратурата, представена преди две години, Гайтански умишлено е склонил Мавродиев, в качеството му на директор на ББР, да извърши престъпление при отпускането на кредита.

Държавното обвинение твърди, че част от отпуснатите средства са били използвани за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга част е преминала през дружеството "Кристална вода", което е погасило задължения на ТЕЦ "Варна" - дружество, което прокуратурата свързва с Ахмед Доган. Още: Доган, Пеевски и кредитите на Стоян Мавродиев: Къде са давани стотици милиони евро?

След решението на сръбските власти остава да бъде организирано транспортирането на Стоян Мавродиев до България, където той ще бъде предаден на компетентните органи.