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Ботев Пловдив натри носа на Левски: Уж нов на "Герена" остава на "Колежа"

09 юли 2026, 15:35 часа 303 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ботев Пловдив натри носа на Левски: Уж нов на "Герена" остава на "Колежа"

Ботев Пловдив официално обяви, че офанзивният футболист Самуел Калу преподписва с клуба. Новият договор на нигериеца е до 2029 г. В публикацията в социалните мрежи, с която "канарчетата" обявиха новия договор на Калу признаха, че към него е имало интерес и от други клубове, но в крайна сметка той е избрал да преподпише с Ботев. Медиите в Африка твърдяха, че Левски е бил близо до трансфер на Самуел Калу, но такава сделка става почти невъзможна с новия договор.

Ботев Пловдив: "Самуел Калу парафира нов контракт"

Ето какво написаха от Ботев Пловдив: "Ботев Пловдив успя да задържи един от най-класните си футболисти. Самуел Калу парафира нов контракт с "канарчетата" с продължителност до 2029 година. Още от първите си минути с "жълто-черната" фланелка Калу демонстрира високата си класа. До момента атакуващият футболист е изиграл 26 мача с екипа на пловдивчани. В богатата си кариера 28-годишният футболист е играл още за отборите на Бордо, Гент, Уотфорд, Тренчин и Лозана.

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"Самуел Калу категорично реши да остане в Ботев Пловдив"

Има 17 мача и 2 гола за националния отбор на Нигерия, където играе редом с Виктор Осимен, Алекс Иуоби и Самуел Чуквуезе. След края на първия полусезон редица отбори проявиха интерес към подписа на Калу, а след края на сезон 2025/26 желанието за привличането на футболиста се засили. Въпреки това Самуел Калу категорично реши да остане в Ботев Пловдив и да радва жълто-черната публика с изявите си на стадион "Христо Ботев".

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Ботев Пловдив Първа лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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